Logo modernisiert Jetzt heißt es: "Waldviertel. Aus besonderem Holz geschnitzt"

Lesezeit: 2 Min Sonja Eder

Nationalrat Lukas Brandweiner (Obmann Regionalverband Waldviertel) und Landesrat Ludwig Schleritzko mit Vertreter der Leader-Regionen, Projektpartnern und Team-Mitgliedern präsentierten stolz das neue Waldviertellogo. Foto: Claus Schindler fotozwettl.at"Waldviertel.

"Wo wir sind ist oben" wird ersetzt. Ab sofort heißt es: "Waldviertel. Aus besonderem Holz geschnitzt." Nationalrat Lukas Brandweiner, Obmann Regionalverband Waldviertel präsentierte gemeinsam mit den Arbeitsteams vor mehr als 200 Gästen Logo und neuen Slogan in großem Rahmen am Dienstagabend, 18. Oktober in der Halle von "Hauptsache Wein" der Zwettler Brauerei.