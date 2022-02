Mit dem Hund durch Zwettls Innenstadt

Als organisierter Hundehalter hat man immer welche dabei! Aber mit den Gacki-Sackis ist es so wie mit Taschentüchern und „Hatschi!“ – „Haben Sie ein Taschentuch für mich?“

Wenn aber der Hund sich unerwartet entlädt und – Tasche links, Tasche rechts und Handtasche durchwühlt – dann doch kein Gacki-Sacki zum Vorschein kommt und weit und breit kein Gacki-Sacki-Spender zu sehen ist, dann kann man nur peinlich betreten weitergehen und hoffen, dass es keiner gesehen hat. Zum Vorschein kommen im Winter diese Schätze besonders bei Schneeschmelze. Das ist auch die Zeit, in der man sich über übermäßige Hundeglück auf unseren Straßen besonders echauffiert.

Saubere Stadt ist großes Thema im Stadtamt

Hundeglück war beim Rundgang durch die Innenstadt trotz Geschau durch Argusaugen tatsächlich keines zu finden. Liegt das an den Hundehaltern oder an den genauen Pflege-Mitarbeitern der Stadtgemeinde?

„Das mag wohl an beidem liegen“, freut sich Bürgermeister Franz Mold. 573 Hunde sind aktuell in Zwettl gemeldet, rund 14.000 Euro nimmt die Stadt dadurch an Hundesteuer ein. Doch reicht diese Summe auch wirklich aus, um die Hunde-Infrastruktur für eine saubere Stadt zu finanzieren?

„Wir haben uns die Einnahmen der Hundesteuer für unsere Planung gar nicht angesehen. Es war das Ziel für uns, dass so wenig Hundekot wie möglich in der Stadt liegt“, so Bürgermeister Franz Mold. Und weiter: „Es wurde dem Wunsch der Bevölkerung entsprochen, da haben wir Investitionen für notwendig gefunden.“ Mit diesen Investitionen spricht der Bürgermeister die stylischen „Abfallhaie“ aus Edelstahl an, die im Vorjahr im Zuge der Gestaltung der Begegnungszone aufgestellt worden sind.

Wer in Zwettls Innenstadt auf der Suche nach Gacki-Sackis auf grüne oder gelbe Plastikmülleimer an Masten mit Sackerl-Spender fokussiert ist, findet diese – so wie die NÖN zuerst – nicht!

In diesen Abfallhaien aus Metall ist der Gacki-Sacki-Spender ganz unauffällig integriert. Da schaut man doch gerne zwei Mal hin, nicht wahr? Überwiegend finden sich in Zwettl die Gacki-Sacki-Spender an den beliebten „Gassi-Wegen“ und vier bei Abfalleimern in der Innenstadt (siehe Infobox Hunde-WCs).

Auffallend viele Mülleimer in der Innenstadt

Mülleimer – nicht nur zur Entsorgung von Gacki-Sackis – finden sich in Zwettl sehr viele. Hübsche grüne neben modernen aus Edelstahl, ein gelungenes Bild, wie die NÖN findet. „Ich sehe es auch als Aufgabe der Stadtgemeinde, den Bürgern ausreichend Mülleimer zur Verfügung zu stellen“, so Bürgermeister Franz Mold. Dennoch bedauert er, dass mancherorts, vor allem dort, wo es Speisen-to-go gibt, die Mülleimer rasch überquellen, und der Müll dann, vor allem bei starkem Wind, weggeweht wird. Diese Reinigung erfolgt durch die Gemeindearbeiter, die auch Verunreinigungen an den Parkplätzen entfernen müssen. Die Entleerung der innerstädtischen Abfalleimer erfolgt durch die Firma Brandtner und Dürr.

Keine großen Konflikte mit Hundehaltern

Zuletzt wollte die NÖN noch wissen, ob es denn Konflikte mit Hundehaltern und Bürgern gebe. „Wir haben keine Anzeigen diesbezüglich“, sagte Bezirkspolizeikommandant Rudolf Mader, verwies aber auf Probleme mit unwürdiger Hundehaltung vor einem Jahr.

