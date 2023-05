„Musik verbindet“ beim Frühjahrskonzert in Ottenschlag

Vier Dirigenten waren beim Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Ottenschlag (TKO) im Einsatz. Kapellmeister Wolfgang Hackl und seine Tochter Eva sowie Simone Gölß und Christopher Holzer leiteten bei einem oder mehreren Stücken das Ensemble. Im Programm waren Titel von lokalen Komponisten wie „Musik verbindet“ von Reinhard Hörth und „Freunde der Musik“ von Rudolf Hofbauer.

Dominik Trachsler glänzte als Solist am Sopransaxophon mit einer Komposition von Hans Hausl, der sein Lehrer am Haydn Konservatorium ist. Bei „Paris Montmartre“ zeigten Reinhard Hörth (Akkordeon), Simone Gölß (Trompete), Gerhard Katzinger (Posaune) und Marco Fröstl (Saxofon) als Solisten ihr Können. Alexandra Jäger erfreute bei „On the sunny side of the street“ das Publikum mit ihrem Gesang. Als Moderatorinnen fungierten Stephanie Rehberger, Lara Bock und Ulrike Höllmüller.

Thomas Pabisch (Flügelhorn) und Sabrina Ochsenbauer (Marketenderin) wurden in diesem Jahr neu in die Trachtenkapelle Ottenschlag aufgenommen. Obmann Lukas Haider-Stern informierte die Zuhörer über die nächsten Auftritte des Ensembles. Am Donnerstag, 8. Juni, und Samstag, 10. Juni, wird die Ständchenaktion durchgeführt. Beim Radiofrühschoppen am 18. Juni in Großnondorf sorgt die Trachtenkapelle für die musikalische Umrahmung. Höhepunkt des Jahres wird das Bezirksmusikfest mit Marschmusikwertung sein, das anlässlich des 75-Jahr- Jubiläums der Kapelle am Samstag, 29. Juli, am Festgelände Oberer Teich in Ottenschlag stattfinden wird.

