Kaffeehaus-Konditorei Schön schließt Ende Jänner: Nachfolger gesucht

Werbung

Eine Ära geht zu Ende. Am 30. Jänner wird das Traditionskaffeehaus Schön im Herzen von Zwettl vorerst zum letzten Mal mit Süßspeisen verwöhnen. Die Betreiber Doris und Günter Schrenk verabschieden sich in den Ruhestand. Nachdem sowohl Tochter Julia, als auch Sohn Günter den Betrieb nicht übernehmen endet damit nach 70 Jahren auch ein Familienbetrieb. Immerhin war und ist der beliebte Treffpunkt am Dreifaltigkeitsplatz seit 1953 mit der damaligen Übernahme von Konditormeister Richard Schön (Vater von Doris Schrenk) fest in Familienhand.

Der letzte Paukenschlag soll jedoch noch nicht erklungen sein. Der Hauseigentümer - die Zwettler Leasing GmbH, eine Tochtergesellschaft der Sparkasse - sucht einen Nachfolger für die Räumlichkeiten der Kaffeehaus-Konditorei. Geplant sind zudem Umbauarbeiten nach der vorläufigen Schließung. Unter anderem die Sanitäranlagen, die Energieversorgung und das Flachdach im hinteren Bereich sollen erneuert werden. 150.000 bis 200.000 Euro will die Sparkasse nach wagen Schätzungen investieren. Mögliche neue Mieter sollen dabei auch ein Mitspracherecht bekommen.

Interessenten können sich bei der Sparkasse mit einem gastronomischen Konzept bis zum 15. Februar bewerben. Für die Bearbeitung ist Christian Penz zuständig (christian.penz@wspk.at oder 050100-79476). Die finale Entscheidung zur Vergabe soll dann Ende Februar folgen.

Sparkasse will, dass Kaffeehaus-Kultur fortbesteht

Sparkassen-Vorstand Johannes Scheidl betont, dass die Bank sehr hinter der Fortführung der Kaffeehaus-Tradition stehe: „Wir müssen akzeptieren, dass die Familie Schrenk in den wohlverdienten Ruhestand gehen möchte. Wir wollen aber, dass das Kaffeehaus weitergeführt wird und unser Haus mit Leben gefüllt bleibt.“ Ziel wäre eine Neueröffnung noch in diesem Jahr.

Am 30. Jänner soll es zuvor noch einen gemeinsamen Abschied der Familie Schrenk mit den Stammgästen geben. Dieser wird wohl besonders schwerfallen, denn Doris und Günter Schrenk brachten viel Herzblut mit. Seit 1985 wurde das Kaffeehaus in zweiter Generation von ihnen geführt. Berühmt wurde das Kaffeehaus Schön durch seine „Riesenkrapfen“, Tortenspezialitäten und nicht zu vergessen die legendären Mohnzelten.

„Wir wurden schon gefragt, ob wir das Rezept für die Mohnzelten jetzt verkaufen“, schildert Günter Schrenk schmunzelnd. Der „Deal“ kam wohl nicht zustande. Ein Rezept dieses Kalibers kann man schließlich nicht gerade für billiges Geld hergeben.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.