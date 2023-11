Zahnarzt plant Immo-Projekt in der Zwettler Landstraße

Im Vorjahr kaufte Klaus Fietz, Zahnarzt in Zwettl, wohnhaft in Schrems, das Gebäude in der Landstraße 57, musste es abreißen lassen und plante stattdessen eine Wohnbauanlage auf dem 710 Quadratmeter großen Grundstück bis zur historischen Stadtmauer. Der Bau wurde kürzlich genehmigt, jetzt beginnt die Ausschreibungsphase für das barrierefreie Bauprojekt mit zwei Baukörpern.

Das Grundkonzept für Ausrichtung der beiden Gebäude, zehn überdachte Kfz-Abstellplätze, Barrierefreiheit und Geschäftslokal mit separatem Eingang von der Landstraße hat Klaus Fietz nicht verändert. Allerdings hat er die anfangs geplante Anzahl der Wohnungen von sechs auf sieben erhöht, alle Wohnungen haben einen separaten Eingang und Freiflächen und werden zwischen 70 und 80 Quadratmeter groß sein. Das Geschäftslokal hat eine Fläche von 130 Quadratmetern.

Die zwei Baukörper sind durch einen Innenhof verbunden, es gibt Freiflächen, die begrünt werden. Auch an der Außenfassade hat Fietz gemeinsam mit Architekt Herbert Panek (Wien) noch gefeilt. „Das Haus hat ein modernes Erscheinungsbild. Die Fassade haben wir an das Straßenbild dieser Straßenseite angepasst, und sie wird einen harmonischen Übergang zu den historischen Stadthäusern bilden“, so Fietz. So wird die Fassade mit Bossen verziert.

Alle Wohnungen werden Balkon oder Terrasse haben, mit Ausrichtung zur Sonne nach Süd-Westen. Beheizt wird das Gebäude mit Fernwärme, ebenso wird es mit einer PV-Anlage ausgestattet. „Es ist wichtig, die Betriebskosten so gering wie möglich zu halten“, so Fietz. Jetzt geht es an die Ausschreibungsphase. Fietz: „Mein Plan ist, dass wir nächste Jahr im Frühjahr oder Sommer den Baubeginn starten können.“ https://m.noen.at/zwettl/zwettl-wohnungen-im-zentrum-zahnarzt-plant-wohnprojekt-zwettl-wohnbau-wohnprojekt-print-341891284