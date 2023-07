Hund biss Sechsjährige beim Spiel in Hand und Oberschenkel

Laut Bezirkspolizeikommando Zwettl spielte eine Sechsjährige am 14. Juli gegen 9.30 Uhr mit dem Hund des Nachbarn in dessen Obstgarten (Gemeinde Sallingberg). Ihr Vater sowie der 35-jährige Besitzer des Hundes befanden sich in der landwirtschaftlichen Halle am Grundstück. Der Hund und das Mädchen kannten sich laut Polizei von klein auf. Im Zuge des Spiels habe der Hund das Mädchen attackiert, dabei zweimal in die rechte Hand sowie einmal in den rechten Obeschenkel des Mädchens gebissen.

Die Männer hörten die Schreie des Mädchens und konnten in Folge den Hund vom Mädchen trennen. Dabei wurde der 35-Jährige ebenfalls verletzt. Die Sechsjährige wurde von ihrem Vater sofort ins Krankenhaus Zwettl gebracht.