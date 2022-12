Kultursponsoringpreis im Bezirk Zwettl verliehen

Bei einer Festgala auf Schloss Luberegg in der Wachau wurde zum bereits 22. Mal der Kultursponsoring-Preis „Maecenas“ vergeben. Ganz vorne mit dabei waren Preisträger aus dem Bezirk.

So holte sich Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann den Anerkennungspreis in der Kategorie „Niederösterreichische Unternehmen“ ab. Sonnentor erhielt den Preis für sein Sponsoring des Kindermuseums „FRida &freD“ in Graz sowie für die im Bau befindlichen Zwettler Stadt-Lofts als Erhaltung von Kulturgut.

„Der Preis ist für uns eine sehr schöne Anerkennung. Es ist nicht alltäglich, dass einem eine solche Wertschätzung entgegengebracht wird, wenn man ein altes Haus renoviert. Auch die vielen positiven Rückmeldungen der Passanten und der Stadtgemeinde Zwettl freuen uns“, sagt Gutmann.

„Kultur bewahrt unsere Werte“

Kulturerhaltung sei in vielfacher Hinsicht wichtig für sein Unternehmen. „Kultur bewahrt unsere Werte. Sie spiegelt wider, wie wir miteinander umgehen. Aus diesem Grund sollten wir unser Kulturerbe hochhalten. Kultur ist das Wichtigste, was wir aus der Vergangenheit in die Zukunft bringen können“, meint der Sonnentor-Gründer. Es gäbe noch viele Projekte in den Köpfen, die man in Zukunft noch angehen könnte. „Fad wird uns sicher nicht.“

Im Kulturbereich selbst konnte auch der Verein Klangräume einen Anerkennungspreis abstauben. Der Kulturmanagementverein wurde für die Klangräume Waidhofen an der Ybbs und Dobra ausgezeichnet. Besondere Erwähnung fand allerdings auch die Sonderveranstaltung „Wahn! Wahn! Überall Wahn“, die 2020 unter höchst schwierigen Umständen in Waidhofen an der Ybbs stattfand. „Die Klangräume konnten in diesem Jahr nicht stattfinden, aber wir schafften es trotzdem, ein großes Freiluftkonzert mit Opernsänger Günther Groiss böck zu veranstalten. Das Publikum war auf dem Fußballplatz, wo ausreichend Abstand gehalten werden konnte“, erzählt Festivalleiter Thomas Bieber. Er nahm vergangene Woche auch den Maecenas-Preis für die Klangräume entgegen. „Es ist natürlich schön, wenn man wahrgenommen wird“, sagt er.

Ebenfalls bei der Preisverleihung lobend erwähnt wurde die Waldviertler Sparkasse.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.