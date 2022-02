Wojciech Michalek: „Jede Gewalt ist eine Tragödie zu viel"

Die Gewalt an Frauen ist österreichweit stark gestiegen – durch Männer. Sind Männer generell potenzielle Gewalttäter? Die NÖN sprach mit Wojciech Michalek von der Männerberatung der Caritas.

NÖN: Wir wollen natürlich nicht Männer generell als Gewalttäter hinstellen. Aber: Ist Gewaltbereitschaft ein stark männliches Thema?

Wojciech Michalek: Wenn man die Zahl der Wegweisungen in Niederösterreich betrachtet, so betreffen diese hauptsächlich Männer. Dennoch kann es hilfreich sein, Gewalt mit psychischem Funktionieren eines Menschen unter bestimmten Umständen zu betrachten.

Sprechen Sie von rein äußeren Umständen?

Michalek: Hier sind zwei wichtige Faktoren: das psychische Funktionieren und die Umstände. Unser psychisches Funktionieren könnte man gut mit Autofahren vergleichen. Damit ein Auto ans Ziel kommt, muss es in einem fahrbaren Zustand sein. Beim Auto leuchten Warnleuchten, wenn etwas nicht stimmt. Wenn man diese ignoriert und die Ursachen nicht behoben werden, führt das früher oder später zu einem Schaden und hohen Kosten.

So ist das auch im psychischen Leben. Wenn man gewisse Warnlämpchen nicht erkennt, die natürlich individuell sehr unterschiedlich sein können, und dagegen nichts unternimmt, kann dies zu großem Schaden wie Depression, Gewalt, psychischer Erkrankung, Zerstörung der Familie, Verlust der Arbeit führen. Anzeichen sind etwa andauernde Müdigkeit, Reizbarkeit, Streitigkeiten, Einsamkeit, Verlorenheit, Sucht, Schlafprobleme...

Welche äußere Umstände können zu psychischer Überlastung führen?

Michalek: Es gab ein psychologisches Experiment, in dem Testpersonen, die sich als nicht gewaltbereitet erachtet hatten, für einige Tage ins Gefängnis eingesperrt wurden. Sie wurden auf zwei Gruppen verteilt: Häftlinge und Wächter. Jede Gruppe hatte bestimmte Aufgaben. Die Wächter sollten für die Einhaltung der Gefängnisregeln sorgen, die Gefangenen sollten sich an die Regeln halten. Nach einigen Tagen sind sowohl Wächter als auch Häftlinge gewalttätig geworden. Jetzt könnte man fragen: Wie ist das passiert, dass die Menschen, die sich selbst nicht als gewaltbereit erlebt hatten, doch Gewalt ausgeübt haben? Und noch dazu, obwohl allen bewusst war, dass dies nur ein Experiment war! Die aktuelle Corona-Situation scheint gewisse Ähnlichkeiten zu diesem Experiment zu haben. Man fragt sich, wann werden wir endlich aus diesem Pandemie-Gefängnis befreit? Ist die Zukunft sicher? Ist meine Existenz sicher? Solche Ängste können zu vielen psychischen Krisen führen und oft zur Steigerung der Gewaltausübung.

Gibt es hier nicht doch auch geschlechtsspezifische Unterschiede?

Michalek: Bestimmt spielt kulturelles Erbe in Form der Übergabe eines bestimmten Männer-/Frauenbildes bei der Gewaltausübung eine große Rolle. Hier geht es vor allem um ein patriarchales Männerbild, bei dem Gewalt als eine Durchsetzungsmethode gesehen wird und Gefühle von Rat- oder Hilflosigkeit als Schwäche gelten. Es wäre aber zu einfach, diese als Hauptursache zu sehen. Tatsächlich können wir nie wissen, was in Tätern vorgeht. Faktoren sind etwa: individuelle Vorgeschichte, psychische Belastbarkeit, soziales Umfeld, soziale und finanzielle Unsicherheit. Man sollte dann eher sagen, das ungünstige Zusammenspiel dieser Faktoren kann zur Gewalt wie auch zu anderen psychischen Problemen führen, wobei bestimmte Faktoren können wirklich eine ganz prägende Rolle spielen, zum Beispiel wenn man als Kind selbst Gewalt erlebt hat.

Haben Sie ein Beispiel, das Sie uns erzählen können?

Michalek: Ja, von einem Mann, der als Kind Zeuge war, wie seine Tante seine vierjährige Schwester geschlagen hat und danach er selbst geprügelt wurde. Er lebte bis dato ziemlich normal, war nicht gewalttätig und verdrängte diese Erinnerung. Nun ist er selbst Vater einer vierjährigen Tochter. Als seine Partnerin eines Tages mit der Tochter streitet, verspürt der Mann plötzlich riesige Angst und stößt die Partnerin weg. Warum ist er gewalttätig worden? Wäre das auch passiert, wenn er damals selbst nicht Opfer gewesen wäre? Oder, wenn sich der Mann schon viel früher professionelle Hilfe geholt hätte, um seine Kindheitserlebnisse zu verarbeiten?

Das klingt ein wenig nach einer Entschuldigung von Gewalt.

Michalek: Ich möchte betonen, dass es keine Entschuldigung für Gewalt gibt. Jede Gewaltanwendung ist eine Tragödie zu viel. Man sollte alles machen, um solche Tragödien zu verhindern. Erkennen der Ursachen ist dabei ein sehr wichtiger Punkt.

Frauen beklagen oft, dass sie als dem Mann nicht ebenbürtig angesehen werden, es deshalb zu Machtkämpfen käme. Wie sehen Sie das?

Michalek: Es kommt vor, dass hinter derartige Begriffen wie „nicht Ebenbürtigkeit“ oder „Machtkampf“ Stereotypisierung oder Verurteilung versteckt sind, die leider nicht zur aktiven Lösung der Probleme, sondern oft zu einer Passivität und Verschlossenheit führen oder sogar eine gegenseitige Feindlichkeit anfeuern können.

Die Konflikte zwischen Männer und Frauen haben vielfältige Ursachen, es wäre eine allzu große Vereinfachung, dies auf „Nichtebenbürtigkeit“ zurückzuführen. Machtkämpfe kommen in Partnerschaften vor. Klar ist, dass diese niemals zu Gewalt führen dürfen. Das Ziel in der Gewaltberatung ist immer, Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Ist die Situation Gewalt gegen Frauen betreffend in ganz Österreich gleich oder ist es hier im Waldviertel anders?

Michalek: Insbesondere in ländlichen Gebieten, wie hier im Waldviertel, gibt es schon noch Männer, die mit dem erwähnten patriarchalen Männerbild aufgewachsen sind und glauben, als Mann muss man vor allem stark sein. Das Zeigen der Gefühle, eigener Begrenzungen, Bedürfnisse und schwächerer Seiten wird ängstlich als nicht männlich erlebt. Auf Dauer führt dies aber dazu, dass man sehr viel unterdrücken muss und oft damit überfordert ist.

Bei Frauen scheint es etwas leichter zu sein, sie sprechen oft das an, was sie empfinden, wie sie sich fühlen, was sie belastet. Das sind große Stärken und Ressourcen der Frauen! Männer brauchen viel Mut und Überwindung, um eigene Bedürfnisse nicht zu verleugnen und diese anzusprechen. Positiv zu sehen ist, dass dies sich auch verbessert, und viele Männer machen den mutigen Schritt, über eigene Belastungen zu sprechen. Es gibt Männer, die diverse Warnleuchten wahrnehmen wie „Ich schreie meine Kinder an.“ – „Ich spüre eine Überforderung.“ – „Manchmal habe ich den Eindruck, ich zucke aus“ und vieles mehr. Und die melden sich dann selbst bei uns.

Sie bieten Gewaltprävention an: Für wen ist das gedacht?

Michalek: Es gibt zwei wichtige Säulen der Gewaltprävention: individuelle und die institutionelle. Die institutionelle, wie Opferschutzzentren, Frauenberatung, Männerberatung, Kinder- und Jugendhilfe, Polizei und so weiter. Hier wird viel getan und darauf geachtet, Hilfsangebote zu erweitern und neue zu schaffen. Bei der Caritas werden neue Mitarbeiter eingestellt, um gezielt an Gewaltprävention zu arbeiten. Es wird auch die staatliche Förderung für das Antigewaltprogramm erhöht. Seit September 2021 muss man nach einer Wegweisung eine verpflichtende sechsstündige Täterberatung machen. Das sind alles sehr konkrete und positive Veränderungen.

Was kann man noch tun?

Michalek: Individuell könnte sehr viel gemacht werden, was aber traurigerweise oft nicht getan wird – oder erst sehr spät! Dies können sowohl kleine Schritte sein, wie einfaches Reden über eigene Probleme mit einer anvertrauten Person, auch darauf zu achten, dass man sich nicht überlastet.

Wenn dies nicht ausreichend ist, dann sollte man sich nach einer außenstehenden Hilfe wie eben der Männerberatung, Frauenberatung, Psychotherapie, ärztlicher Kontrolle umschauen. Die medikamentöse Unterstützung kann oft hilfreich sein. „Ich fühle mich mit Medikamenten viel besser und ruhiger, wenn ich es gewusst hätte, dass dies so sein wird und ich dadurch meiner Familie und Kindern so viel Leid hätte ersparen können, hätte ich diese schon viel früher genommen“. Solche Aussagen sind zum Glück öfter zu hören.

Ich glaube, wenn man sich bewusst macht, dass man wirklich viel Handlungsmöglichkeiten hat oder dass es Lösungsmöglichkeit gibt, die man vielleicht noch nicht sieht, und diese dann auch nutzt, dann leistet man gute präventive Arbeit.

Die Lösung klingt einfach, ist es aber nicht, stimmt’s?

Michalek: Es gibt dabei zwei große Probleme! Erstens, dass man die eigenen Probleme verleugnet und man aus Angst die Warnleuchten gar nicht merken will. Und zweitens, dass man zu wenig probiert hat, um die Ursachen der Warnzeichen zu beheben.

http://caritas-stpoelten.at/maennerberatung, Tel: 0800400777

