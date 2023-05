Tradition, die verbindet: Maibaum, Tracht und Blaskapelle in Zwettl

29 Meter hoch ist der Maibaum der Stadt Zwettl. In der Großgemeinde ist es eine liebgewordene Tradition, dass die Bewohner einer ehemals selbständigen Gemeinde beziehungsweise Katastralgemeinde den Baum schmücken, spenden und aufstellen. „Diese Tradition hat heuer Jagenbach fortgesetzt“, so Zwettls Bürgermeister Franz Mold.

Wie vielerorts ist es auch in Zwettl Brauch, den Baum durch die Stadt zu geleiten. Vom Bundesamtsgebäude führte der Musikverein C.M. Ziehrer musikalisch die Spitze der Maibaumparade bis zum Aufstellungsort am Kampparkplatz an. Dort warteten schon zahlreiche Gäste, die zusahen, wie die „starken“ Jagenbacher mit „Schwabeln“ den Baum traditionell von Hand aufstellten. Für Speis und Trank sorgte die Jugend Jagenbach. Sobald die letzten Gäste das Fest verließen, übernahm die Freiwillige Feuerwehr die Maibaumwache. Übrigens geht die Tradition des Baumes bis ins 13. Jahrhundert zurück. Neben der politischen Bedeutung soll sie auch die langersehnte warme Jahreszeit einläuten und Lebensfreude symbolisieren.

