Der Zirkus hielt vergangenes Wochenende in Allentsteig Einzug. Das Tagträumer*innen Festival veranstaltete die ersten See(h)festspiele auf der Jugendwiese am See.

Neben unterschiedlichen Acts, wie einer Feuer- oder Clownshow, war vor allem der Mitmachzirkus ein Highlight. Auch Bürgermeister Jürgen Koppensteiner ließ sich die Veranstaltung nicht entgehen.

Festivalleiter Holger Schober-Dufek resümiert: „Sehr, sehr positiv mit Luft nach oben.“ So waren von Tag zu Tag mehr Leute zugegen, die Mundpropaganda habe also funktioniert. Die gute Stimmung steckte an und viele Besucher ließen sich auch an mehreren Tagen blicken.