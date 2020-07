Für die 70 Feuerwehrmitglieder der Wehren Marbach/Wald, Merzenstein, Gschwendt, Uttissenbach und Jahrings wartete bei der Unterabschnittsübung am 10. Juli eine besondere Überraschung: Der Lebensretter Herbert Ottendorfer wurde für sein beherztes Eingreifen geehrt.

Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Knapp und Abschnittsfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier stellten mit ihrem Überraschungsbesuch Herbert Ottendorfer von der Feuerwehr Marbach/Walde in den Mittelpunkt. Am 7. Jänner wurde Richard Weber bei Forstarbeiten unter einem Baum eingeklemmt. Er konnte gerade noch die Nummer des letzten Anrufes wählen, zu seinem Glück die Nummer von Herbert Ottendorfer. Denn dieser zeigte Zivilcourage, schnappte sich ohne zu zögern seine Motorsäge, sprang in sein Auto und alarmierte weitere Einsatzkräfte.

Als Erster bei der Unfallstelle konnte Herbert Ottendorfer gerade noch rechtzeitig Richard Weber befreien und somit sein Leben retten. Franz Knapp und Ewald Edelmaier bezeichneten Herbert Ottendorfer als Vorbild für die vielen freiwilligen Feuerwehrmitglieder und für die Zivilgesellschaft. Unter lautem Applaus der anwesenden Feuerwehrkameraden überreichten sie Herbert Ottendorfer die „Lebensretter-Medaille“, das Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Herbert Ottendorfer selber zeigte sich bescheiden. Mit den Worten „Es war doch eine Selbstverständlichkeit“ bedankte er sich für die Auszeichnung.

Rettungsübung verlief positiv

Bei der eigentlichen Übung wurde ein Wohnungsbrand mit Menschenrettung simuliert. Franz Thaler konnte über einen positiven Übungsverlauf berichtet. Über den Einsatz der Atemschutztrupps bei der Menschrettung und bei der Brandbekämpfung im verrauchten Innenhof berichtete Josef Rametsteiner. Stadtrat Gerald Gaishofer bedankte sich bei den Übungsteilnehmen und bei der Feuerwehr Marbach/Walde für die Übungsausarbeitung.