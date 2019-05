Mit einem großen Festakt feiert die Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte die Fertigstellung ihrer Umbauarbeiten in der Zwettler Innenstadt: Der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher kommt zur Einweihung am 26. Juni nach Zwettl. Dort findet am Hauptplatz ab 15.30 Uhr der Auftakt der Feierlichkeiten statt. Ab 16 Uhr wird der Skistar unter der Moderation von Andy Marek auf einer großen Bühne auftreten. Darüber hinaus können knapp 100 Personen ein Meet & Greet VIP Ticket gewinnen. Das Ticket ermöglicht die Teilnahme an einem exklusiven Gespräch mit Marcel Hirscher im neuen Saal der Raiffeisenbank. Dort können dem Sportler auch persönlich Fragen gestellt werden.

Um an der Verlosung der Tickets teilzunehmen, muss ein Teilnahmeformular ausgefüllt werden. Diese befinden sich gerade in Druck und werden in Kürze in allen 42 Bankstellen der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte aufliegen. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, auf der Homepage der Raiffeisenbank an der Verlosung teilzunehmen. Teilnahmeschluss ist der 19. Juni.

Mehr zum großen Auftritt von Marcel Hirscher in Zwettl lest ihr in der kommenden Ausgabe der Zwettler NÖN.