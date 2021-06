Es ist eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte im Bezirk Zwettl: Ab 1938 wurden insgesamt 7.000 Bewohner rund um Döllersheim ausgesiedelt. Sie mussten Platz für den neuen Truppenübungsplatz von Adolf Hitler machen. Die heute 94-jährige Maria Geisberger war unter den Ausgesiedelten. Sie brachte ihre Eindrücke knapp 50 Jahre später zu Papier – das Protokoll diente als Grundlage für das Buch „Das Nordlicht von Döllersheim“ von Ilse Krumpöck. Die NÖN hat Geisberger getroffen.

Blühende Obstbäume und der letzte Kirtag. „Zuerst hab ich mir gedacht: Fangst halt einfach zum Schreiben an. Das ist dann immer mehr geworden“, erzählt die 94-Jährige in ihrer Küche in Friedersbach. In den kleinen Ort bei Zwettl muss sie mit ihrer Familie vor knapp 80 Jahren fliehen. Damals erlebt Geisberger den Zweiten Weltkrieg als Schulmädchen: „Ich kann mich an die blühenden Obstbäume erinnern. Der Lehrer hat eines Tages gesagt, dass wir die Früchte nicht mehr ernten werden, weil wir weg müssen“, erzählt Geisberger. Nach einer Versammlung zum Kirtag ist es traurige Gewissheit: Die Döllersheimer müssen weg. Die sogenannte Deutsche Ansiedlungsgesellschaft vertreibt die Bewohner in drei Etappen. Geisberger und ihre Eltern müssen 1941 ihre Heimat verlassen. „Mein Vater hat damals lange nach einem Haus gesucht. Mal waren die Häuser zu teuer, dann waren sie in zu schlechtem Zustand“, erzählt die 94-Jährige. Bis in die Steiermark fährt ihr Vater, um für die Familie eine Unterkunft zu suchen.

In Friedersbach werden sie schließlich fündig. Der Abschied von Freunden und Schulkollegen fällt Geisberger schwer – genauso wie von der guten Infrastruktur. „In Döllersheim waren alle Berufe vertreten, von der Hebamme bis zum Totengräber. Wir hatten einen Fleischhauer, einen Wirt, eine Trafik, ja sogar eine kleine Tankstelle.“

„Leute sind sich um den Hals gefallen.“ In Friedersbach wird die Familie kritisch beäugt: „Wir waren immer wieder die ‚Zugroastn‘ – es ist aber ein Unterschied, ob man umzieht oder vertrieben wird“, erklärt Geisberger. Sie erinnert sich auch an die Zeit nach dem Krieg: Bei der ersten Allerseelenfeier im befreiten Österreich kamen viele Vertriebene zusammen: „Die Leute sind sich um den Hals gefallen“, sagt Geisberger ganz leise. Seitdem finden auch immer wieder vom Bundesheer organisierte Fahrten nach Döllersheim – dem letzten Stopp vor der Sperrzone – statt: „Dort findet man nichts mehr von früher, außer vielleicht Fliederstauden. Da sagt dann der eine oder andere: ‚Ach ja, da war damals der Garten‘.“

Tanzabend mit Schusswunde. Vor kurzem habe ein Jugendlicher Geisberger gefragt, wie ihre Jugend war. „Die ging von 1938 bis 1950. Da gab es keine Tanzveranstaltungen, aber nicht wie jetzt für ein, zwei Jahre, sondern länger“, sagt Geisberger. Beim ersten Kirtag nach dem Krieg 1947 schießen Russen einem Kellner in die Hand: „Das war ein Wirbel. Ich hab den Boden gar nicht berührt, so schnell bin ich die Stiegen runter. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen. Es ist gut, dass die heutige Jugend nicht solche Erinnerungen haben muss“, seufzt Geisberger.

Döllersheim oder Friedersbach: Welcher Ort bedeutet für sie Heimat? „Wohnungen kann man viele haben, Heimat hat man nur eine“, sagt Geisberger und streicht vorsichtig über die Seiten ihrer Aufzeichnungen.