Privatbrauerei Zwettl erneut ausgezeichnet

Beim diesjährigen Marketingaward der Freien Brauer wurde die Privatbrauerei Zwettl gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet – mit dem Projekt „Braugerste aus dem Waldviertel“ in der Kategorie Nachhaltigkeit und für die bierige Innovation der beiden Zwettler Jungbrauer „Die Reifeprüfung“ in der Kategorie Verkaufsförderung.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen, unser Projekte konnten aus vielen Einreichungen aus Deutschland und Österreich jeweils den 2. Platz in ihrer Kategorie erreichen“, erklärt Marketingleiter Rudi Damberger. Er nahm die Prämierungen gemeinsam mit Benjamin Pollak, Viktoria Gretz und Rene Binder entgegen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.