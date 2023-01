Bauvorhaben: Vorhaben für 2023 fixiert

Werbung

Das größte Bauvorhaben der Gemeinde im kommenden Jahr ist die Sanierung der Leichenhalle samt Umbau des ehemaligen Bauhofes. Die dafür notwendigen 370.000 Euro wurden im Voranschlag 2023 berücksichtigt und die notwendigen Arbeiten vergeben. „Unsere Leichenhalle ist alt und viel zu klein. Auch die WC-Anlagen im Friedhof sind sehr alt. Deshalb werden wir die Leichenhalle sanieren und hier auch eine neue, öffentliche WC-Anlage installieren. Im ehemaligen Bauhof will sich nach der Sanierung ein Elektrikerbetrieb einmieten“, erklärt Bürgermeister Fürst. Vergeben wurden dazu der Ankauf der Fenster und Tore, die Baumeister-, Zimmerer, Dachdecker-, Spengler-, Installateur-, Maler- und Elektrikerarbeiten. „Los gehen sollen die Arbeiten, sobald es das Wetter erlaubt.“

Das Industriegebiet wird erweitert. Dazu wurde die Änderung des Flächenwidmungsplanes beschlossen. Das bestehende Pelletswerk möchte eine Trocknungsanlage errichten und das Sägewerk sowie das Transportunternehmen ihre Areale erweitern.

Damit weiterhin Bauland in der Gemeinde gesichert ist, wurde mit zwei privaten Besitzern von Bauland ein Sicherungsvertrag abgeschlossen. Diese Eigentümer müssen, sobald es Bauwerber gibt, diese Bauplätze an die Gemeinde verkaufen.

Ein Privater wollte am Dach des Gebäudes am Sportplatz eine Photovoltaikanlage errichten und stellte dazu den Antrag auf Vermietung dieses Daches. Der Gemeinderat sprach sich dagegen aus und wird die Photovoltaikanlage am Dach des gemeindeeigenen Gebäudes selbst errichten. Außerdem wurde für die Errichtung einer privaten Photovoltaikanlage auf Grünland die Widmung angepasst. Diese Anlage ist laut Bürgermeister schon genehmigt.

Der Gemeinderat fällte einen Grundsatzbeschluss betreffend der Erstellung eines Kanal- und Leitungskatasters. „Darin enthalten ist auch die in den nächsten drei Jahren erforderliche Kanalbefahrung“, erklärt Fürst, der auch auf die für das Frühjahr geplante Eröffnung der neuen Kläranlage verweist. Hier müsse nur noch das Areal um diese Anlage planiert werden.

