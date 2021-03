Das Leben ist seit Corona alles andere, als einfacher geworden. Das Rad dreht sich trotzdem weiter, auch in der Gemeinde Martinsberg. Bürgermeister Friedrich Fürst sprach mit der NÖN über die kommenden Projekte in seiner Gemeinde und auf welche Impfstrategie er setzen will.

NÖN: Wenn Sie auf 2020 zurückblicken, was waren für Sie die größten Herausforderungen?

Friedrich Fürst: Den wirtschaftlichen Einbruch zu bewältigen war auf jeden Fall nicht leicht. Wir waren bei manchen Projekten lange unsicher, ob wir die Finanzierung bewältigen können, wie zum Beispiel beim neuen Bauhof. Mit der Unterstützung von Bund und Land ging es sich aber gut aus. Schwierig war das Jahr leider auch für das Vereinsleben. Corona tat sehr weh, vor allem für die Senioren, Sportler und Musikanten. Da hatte ich auch einige Telefonate, ob wir nicht zumindest ein bisschen was erlauben können. Das ist halt leider schwierig, wenn ich als Bürgermeister das OK gebe und dann passiert etwas.

Mussten auch Projekte verschoben werden?

Fürst: Das einzige Projekt, dass wir wirklich verschieben mussten, war die Errichtung der neuen Kläranlage. Die kostet ohne Förderung 1,6 Millionen. Der Landesrat hat uns die Verschiebung geraten, weil so eine Großbaustelle in so einer schwierigen Zeit nicht ideal ist. Der Baustart wäre eigentlich für dieses Frühjahr vorgesehen gewesen. Wir werden die Kläranlage stattdessen 2022 in Angriff nehmen. Das Projekt ist auf jeden Fall bald fällig. Das Problem ist, dass unsere Kläranlage schon 47 Jahre alt und damit eine der ältesten der Region ist.

Welche Projekte stehen jetzt noch 2021 an?

Fürst: Wie gesagt wollen wir die Arbeiten am bereits begonnen neuen Bauhof fortsetzen und auch abschließen. Das ist ein ganz wichtiges Projekt, das wir schnell fertigstellen wollen. Wir bekommen jetzt zwei neue Gemeindearbeiter, ein Elektriker und ein Tischlermeister. Die brauchen einen voll funktionsfähigen Bauhof, um richtig arbeiten zu können. Es geht auch nicht nur um ein neues Gebäude. Wir wollen einige neue Maschinen kaufen, die jetzt im größeren Gebäude ausreichend Platz haben. Da gehen doch ein paar hunderttausend Euro drauf. Sobald das Wetter passt, werden wir die Arbeit fortsetzen, damit der Bauhof spätestens im Sommer voll in Betrieb gehen kann.

Neben dem Bauhof wird auch die Sternwarte Orion ausgebaut. Wie weit sind hier die Arbeiten?

Fürst: Der Neuzubau mit dem neuen Ausstellungsraum steht bereits. Direkt als Nächstes kommt jetzt die Außenschalung darauf. Dann geht es auch schon an die Innengestaltung. Wir haben wirklich Glück, mit Michael Jäger jemanden zu haben, der der Astronomie so verbunden ist. Er ist hier voll in seinem Element und steht dem Projekt wirklich mit Rat und Tat zur Seite. Aufgrund der Förderung durch die Leader-Region müssen wir das Projekt bis Juni abrechnen. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Ausbau bis dahin fertiggestellt wird.

Wie läuft die Teststraße in der Gemeinde?

Fürst: Die Teststraße funktioniert sehr gut. Jede Woche lassen sich um die 300 Menschen testen. Einmal waren es sogar 370. Und tatsächlich können wir da immer wieder mit Corona infizierte Menschen herausfischen. Ich bin auch wirklich froh, dass wir die Tests im Sitzungssaal vom Gemeindeamt machen können. Der ist dazu auch noch barrierefrei. Leider gibt es aber immer noch manche , die das ganze nicht ernst nehmen. Die gehen an der Teststraße vorbei und lachen, weil die anderen dort Schlange stehen. Das ist das Traurige und deshalb, sind wir da, wo wir jetzt gerade sind.

Reicht das Angebot momentan oder sollte es noch ausgebaut werden?

Fürst: So, wie es jetzt ist, sind wir eigentlich recht gut ausgelastet. Ich bin auch wirklich dankbar für das Rote Kreuz, die sich sehr um die Teststraße umschauen.

Wie laufen die Anmeldungen für die Impfungen bei den Gemeindebürgern?

Fürst: Es wird schon besser, gerade im Vergleich zum ersten Anmeldungstermin. Beim ersten Mal gab es so einiges an Kritik, weil viele nicht dran kamen. Es hilft aber nichts, wenn der Impfstoff nicht da ist. Es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass sich da Zehntausende gleichzeitig versuchen anzumelden. Es wird aber glücklicherweise mit der Zeit leichter. Von den über 80-Jährigen warten trotzdem noch einige.

Welche Impfstrategie würden Sie sich wünschen? Sollen die Hausärzte impfen oder braucht es eine Impfstraße in der Gemeinde?

Fürst: Wenn wirklich mal in großen Zahlen geimpft werden soll, wäre eine Impfstraße schon nicht schlecht. Wir haben die Möglichkeit auch schon in Erwägung gezogen, gleich die bereits bestehende Teststraße umzufunktionieren beziehungsweise zu erweitern. Sollte es unserer Ärztin im Ort zu viel werden, kann ich mir das gut vorstellen. Sie wäre auch nicht abgeneigt, die Impfungen gleich im Gemeindeamt durchzuführen, wenn in der Ordination der Platz nicht ausreicht. So lange aber nicht genügend Impfstoff da ist und die Kapazitäten benötigt werden, kann auch in der Ordination geimpft werden.

Ist der Bürgermeisterjob in Coronazeiten eigentlich schwieriger geworden?

Fürst: Ja, auf jeden Fall, schon einfach aus dem Grund, weil auch ich viel eingeschränkter bin. Normalerweise fahre ich doch zweimal jährlich nach St. Pölten. Das kann man nicht mehr einfach so. Die Kommunikation leidet sehr in der Krise. Auch bei Sitzungen läuft der Austausch irgendwie anders.