„Auf zum Start“ von Walter Tuschla – mit diesem Marsch begann ein wundervoller musikalischer Reigen des Musikverein Gutenbrunn im Martinssaal.

Nach „Spirit of Music“ und „I will follow him“ folgte das Stück „Starry Sky“ von Alexander Nevdashev ein Tango der von den Blechbläsern Fritz Irk, Eva Hausleitner, Martin Hausleitner, Michael Plessberger und Christian Redl gespielt wurde.

Ein Highlight waren wieder Auszeichnungen und Ehrungen. Bezirksobmann Martin Hausleitner und Bezirkskapellmeister Josef Weber durften die Auszeichnungen überreichen. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Wolfgang Pflanzl und Alfred Rosenkranz Ehrenkapellmeister mit einer Urkunde und einer Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Leopold Neuninger jun. wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft im Musikverein geehrt.

Die Jungmusiker erhielten Leistungsabzeichen. In Bronze: Julia Schwarzl (Horn), Viktoria Rumpold (Tenorhorn), in Silber: Selina Haberzett und Leonie Ballwein (beide Querflöte). Bürgermeister Adelheid Ebner bedankte sich bei den engagierten Musikern, die ihre Freizeit in der Musikschule und den Proben opfern. „Es freut mich auch, dass nach 20 Jahren Pause Michael Plessberger wieder im Musikverein mit dabei ist“, meinte Ebner abschließend.