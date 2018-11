Pfarren machen auf das Thema Armut aufmerksam und bitten um Spenden für Familien in Not.

Papst Franziskus hat den 18. November weltweit zum „Tag der Armen“ erklärt. Alle Pfarrgemeinden werden daher an diesem Tag ganz besonders auf die vielfältigen Formen der Armut in Österreich aufmerksam machen. Auch in den Kirchen des Bezirkes werden dazu Teesackerl aufgelegt, die auf dieses Thema hinweisen, so auch in den Kirchen des Pfarrverbandes St. Josef.

Zusätzlich wird an diesem Elisabeth-Sonntag im Rahmen der Gottesdienste in den Pfarren Martinsberg und Bad Traunstein Christian Scheidl, Mitarbeiter bei Rat & Hilfe, von seiner abwechslungsreichen Tätigkeit in der Caritas berichten. Firmlinge werden mit Pastoralassistentin Sabine Latzenhofer Produkte der psychosozialen Tagesstätte in Zwettl zum Kauf anbieten und auch die Pfarrcaritas bei der Teeverkostung unterstützen.