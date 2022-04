Empfehlenswerte Vorstellung: Junge Talente auf der Bühne

Werbung

Ausverkauftes Haus bei der Premiere von „Die durchgeknallte Alte“ am Samstag im Martinssaal.

Über den großen Publikumsandrang freuten sich die Mitglieder der Theatergruppe der Landjugend Martinsberg natürlich sehr. Nach zwei Jahren Pause war dies wieder eine Gelegenheit, das Können der etablierten Laienschauspieler und jungen Talente vor den Vorhang zu bringen.

Die turbulente Komödie in drei Akten von Richard Huber wurde ausgewählt, weil darin die Charaktere am besten zu den Darstellern angepasst werden konnten. Im Dezember wurde bereits mit den Proben begonnen. Eric Amelin, der renommierte Theatercoach und Trainer, wurde angeworben, um das Wissen und Können im Bereich Präsenz, Kommunikation, Didaktik und Partizipation zu erweitern. Es hat sich gelohnt, denn die Truppe konnte ihre Zuschauer fast drei Stunden lang fesseln, begeistern und zum Lachen bringen.

Von Alt-Hippies und Frauenschwärmen

Barbara Rameder spielt die Oma Rita in glaubhafter Manier. Die chaotische Alt-Hippie lebt ihre Ansichten von Mystik, freier Liebe und Rock‘n‘Roll aus den 60ern, mixt verschiedenste Kräuter und Tränke und ist auch Rauschmitteln gegenüber nicht abgeneigt. Gemeinsam mit Enkel Torben lebt sie in dem heruntergekommenen Waldschlösschen am Rande der Stadt. Christian Zellhofer, der Obmann der Landjugend Martinsberg, ist jener junge Mann, den die Frauen lieben.

Mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen stellt er temporeich diesen Typ dar. Er wechselt seine Beziehungen so rasch, dass er mit den entsprechenden Informationen für die Damen nicht mehr nachkommen kann.

Sandra, seine ursprüngliche Freundin, gespielt von Julia Ballwein, ist sauer, weil er sie verlassen hat. Das Bauunternehmen, in dem sie Mitarbeiterin ist, will das desolate Waldschlösschen zu einer lukrativen Immobilie umbauen, und Sandra soll die Delogierung vornehmen. Dabei helfen soll ihr Hans Schwindemann (Raphael Hofbauer), ein Beamter der Wohnbaugesellschaft, welche Eigentümer des Objekts ist. Seine Tochter Eva ist die neueste Flamme von Torben, die es noch zu erobern gilt. Dazwischen noch Lina, die derzeitige Freundin, die noch gar nicht weiß, dass sie schon die Ex ist.

Ergänzt wird diese Truppe vom Postler Erich, der mehr über den Inhalt der Briefe und Schreiben weiß als deren Empfänger. Ein Liebestrank, der zwar wirkt, aber die falschen Personen verzaubert, Hypnosen, die anders als geplant enden, sowie der Kampf zwischen den drei Damen, die Torben lieben, sorgen für turbulente Szenen.

Ordentlich Spaß vor und auf der Bühne

Es war ein vergnüglicher Theaterabend mit ausgezeichneten Amateurschauspielern, die mit viel Freude, Engagement und Spaß auf der Bühne agierten und ihr Publikum bestens unterhielten.

Sie banden lokale Akteure und Ereignisse mit witzigen Bonmots in das abwechslungsreiche und mit vielen Pointen versehene Stück ein. Man kann nur empfehlen: „Schau’n Sie sich das an“.

