„Happy Horse“: Welterfolg für tierische Idee

Zu einem Tag der offenen Tür lud die Unternehmerfamilie Hofer am Samstag, 30. Oktober, alle Interessenten in das Werk in Martinsberg ein. Anlass war die Eröffnung des neuen Werks von Weinsberg Pellets sowie das 30-jährige Firmenjubiläum von Happy Horse.

Bereits am Vorabend fand im Martinssaal ein Galaabend mit Teilnehmern aus Wirtschaft und Politik statt. Bürgermeister Fritz Fürst dankte in seinen Grußworten für die gute Zusammenarbeit und brachte seine große Freude über die stete Entwicklung des Betriebs in seiner Gemeinde zum Ausdruck. Landtagsabgeordneter Franz Mold erinnerte sich daran, dass er Otto Hofer beim Pferdefest kennengelernt hatte. Die Nachhaltigkeit der im Waldviertel erzeugten Produkte strich er in seiner Rede besonders hervor. Die Obfrau der Wirtschaftskammer Zwettl Anne Blauensteiner überreichte zum Firmenjubiläum eine Urkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Geschäftsführer Otto Hofer jun. skizzierte die Firmengeschichte und stellte die am Nachmittag von den Festgästen besichtigten Neuigkeiten im Werk vor: 1991 war es für Vater und Großvater Hofer eine große Aufgabe, die Idee, aus Holzabfällen Pferdeeinstreu zu produzieren, umzusetzen. Am Anfang experimentierte man viel, um ein natürliches, hygienisches und wirksames Produkt anbieten zu können, das zudem staub- und schadstofffrei sein sollte.

Die perfekten Flocken wurden dann mit der neu gegründeten Firma unter dem Markennamen „Happy Horse“ in den Vertrieb gebracht. Die damals noch in Handarbeit erzeugten 100 Ballen täglich wurden von den Hofers zum Kunden gebracht und oft auch noch auf den Dachboden verfrachtet.

Vom Tiergarten Schönbrunn bis in den Vatikan

Heute setzen zahlreiche Top-Pferdebetriebe auf die Qualitätsprodukte aus dem Waldviertel, ebenso wie viele Pferdeliebhaber und -halter. Derzeit werden die 4.000 Ballen, die täglich erzeugt werden, an Kunden in ganz Österreich und in das benachbarte Ausland geliefert. Auf der Liste der Bezieher der Ballen stehen klingende Namen wie die Veterinärmedizinische Universität Wien, der Tiergarten Schönbrunn und renommierte Pferdesportler wie Sissy Max-Theurer. Sogar die Pferde des Vatikans standen bereits auf der Waldviertler Einstreu.

Pelletsproduktion seit acht Jahren ausgebaut

Seit 2013 ist die Familie Hofer auch in der Erzeugung von Pellets aktiv. Um dem steigenden Bedarf des nachwachsenden Rohstoffs nachkommen zu können, wurde nun die zweite Produktionslinie in Martinsberg errichtet. Dieses Werk hat eine Anschlussleistung von 400 KW, und damit können 5,5 Tonnen Pellets in der Stunde erzeugt werden.

Weiters wurde in eine neue Absackanlage für 15 Kilogramm-Säcke investiert. Durch die nun vorhandenen Kapazitäten gibt es gesteigerte Exportmöglichkeiten, vor allem nach Italien. Lieferanten für die benötigten Rohstoffe sind Stora Enso in Brand, Hahn in Grünbach und Stiedl in Klein Siegharts. Weinsberg Pellets und Happy Horse betreiben Werke in Martinsberg und Brand sowie die Zentrale in Bärnkopf. Otto Hofer junior sagte beim Festakt dazu: „Wir sind stolz auf unsere regionalen, nachhaltigen Produkte, die wir aus Rohstoffen erzeugen, die aus dem Waldviertel sind“.

Besucher konnten Blick hinter die Kulissen werfen

Nach der Segnung nutzten die Besucher am Tag der offenen Tür am 30. Oktober die Möglichkeit von Werksführungen. Dabei konnten die neue zweite Linie für die Pelletsproduktion, die Einrichtungen für die Herstellung des Pferdestreus sowie Verwaltungs- und Lagergebäude besichtigt werden. Für die Kinder wurde an diesem Tag ein eigenes Programm angeboten.

Die Segnung des Werks nahm Pater Thomas Figl, Studentenseelsorger und Kirchenrektor, vor. Unterstützt wurde er dabei von seinem Cousin, dem Firmengründer Otto Hofer Senior. Die musikalische Umrahmung besorgte die Trachtenmusikkapelle Martinsberg unter Leitung von Andreas Sandler.