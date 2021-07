Unter den Siegern des Ideenwettbewerbs von NÖ.Regional ist auch die Gemeinde Martinsberg. Das Pojekt zur Einrichtung einer Wanderer- Selbstversorgerhütte erhält eine Förderung von 10.000 Euro.

„Von den 86 Einreichungen wurden nur 20 genommen. Das ist nicht schlecht, dass wir da dabei sind, und das sogar mit der Maximalförderung“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Friedrich Fürst. Das Projekt sei entstanden, da es in Martinsberg keine Fremdenzimmer gibt, Wanderer aber immer wieder nach einer Unterkunft fragen. So hatte man die Idee, in der Hütte, die früher vom Kindergarten zur Lagerung von Spielzeug genutzt wurde, Schlafplätze einzurichten. Seit der Kindergartenspielplatz verlegt wurde, wird die Hütte nicht mehr gebraucht. Von Vorteil ist, dass es dort bereits Toiletten und Wasser gibt. „Wir werden einen Schlafplatz für bis zu vier Leute einrichten“, sagt Fürst.

Geplant ist, dass die Arbeiten, die zum Großteil mit der Förderung von 10.000 Euro bezahlt sein werden, bis zum kommenden Frühjahr fertiggestellt sind. Bleibt die Einrichtung rustikal, so hat man doch ein Dach über dem Kopf, etwa wenn Wanderer vom Wetter überrascht werden. Erst kürzlich sei das vorgekommen, wie Fürst berichtet, und man habe diese im Jugendheim untergebracht. Zudem erwähnt der Bürgermeister: „Auf der Südseite hat man eine wunderbare Aussicht.“ Auch die Verpflegung ist kein Problem. „Die Hütte liegt mitten im Ort“, betont Fürst. Geschäft und Wirtshaus liegen nur wenige Meter weg.

Die Wanderer-Selbstversorgerhütte kann so eine Ergänzung zum Lebensweg werden, der durch die Gemeinde führt. „Wir haben das Projekt bei einer Lebensweg-Sitzung erwähnt“, gibt Fürst an. Die Begeisterung und Zustimmung sei groß gewesen.