Interview mit Hobby-Astronom: Sie nennen ihn den „Kometenjäger“

Die einzige Sternwarte des Bezirkes Zwettl steht in Martinsberg. Geleitet wird sie von Michael Jäger, der im September seine achte Neuentdeckung eines Kometen durch das Minor Planet Center (MPC, USA) bestätigt bekam.

NÖN: Herr Jäger, entdeckt haben Sie Ihren achten Kometen in Ihrer Sternwarte in Martinsberg. Sie leben in der Wachau, wie kam es zu Ihrer Entscheidung, in Martinsberg Wissenschaft zu betreiben?

Michael Jäger: Es war ein Zufall. Ich wollte gegen die Pension hin eine Sternwarte errichten, und da war das Waldviertel einer der möglichen Standorte. Vor drei Jahren habe ich dann in der NÖN gelesen, dass Martinsberg das Vorhaben hat, die Sternwarte auszubauen. Daraufhin habe ich mit dem damaligen Sternwartevereins-Obmann Gerhard Janu und Bürgermeister Friedrich Fürst Kontakt aufgenommen und gefragt, ob ich mich engagieren kann. Bürgermeister Fürst war sehr interessiert, weil er für dieses Projekt jemanden gesucht hat, der das auch bespielt.

Sie haben auch eine eigene Sternwarte speziell für Astrofotografie hier für Ihre wissenschaftliche Astronomie eingerichtet. Ist sie privat?

Jäger: Ja, aber das Grundstück gehört der Gemeinde. Es wurde ein 25-jähriges Nutzungsrecht vereinbart, danach geht alles in den Besitz der Gemeinde über.

Martinsberg ist ein optimaler Standort. Hier ist die Lichtverschmutzung nicht so deutlich wie in der Wachau oder in St. Pölten. Astronomen gehen auch gerne auf die Berge, umso höher, umso besser, da ist die Lage mit 800 Metern Seehöhe optimal. Die Nächte sind dunkel, und bei der Gelegenheit machen wir auch aufmerksam, dass die Dunkelheit ein wertvolles Gut ist, das man hier im westlichen Waldviertel hat, denn die Lichtverschmutzung hat auch im östlichen Österreich zugenommen. Aufgrund dieser Energieknappheit, die es aktuell gibt, könnte es sein, dass im kommenden Winter die Lampen weniger leuchten – das könnte für die Astronomen gut sein. Natürlich gibt Licht nachts Sicherheit, aber man muss nicht den Garten und die Bäume nachts beleuchten, das schadet auch Flora und Fauna und ist sinnlose Energievergeudung.

Sie werden „Kometenjäger“ genannt. Ist das durch ihre Entdeckungen entstanden?

Jäger: Den Spitznamen hat man mir vor langem gegeben, weil ich seit meiner Jugend Kometen sichte. 1973 gab es einen richtigen Medienhype über den Komet Kohoutek, der als Jahrhundertkomet angekündigt wurde, sehr hell und mit freiem Auge zu sehen sein sollte. Ich habe damals in Wien gelebt und diesen Kometen nicht gesehen. Diese Geschichte aber hat mich so fasziniert, dass ich dieses Kometen-Thema vertiefen wollte. Ich bin bis heute diesem Hobby dann treu geblieben. In den letzten 40 Jahren habe ich 1.100 Kometen, die von Österreich aus erreichbar waren, fotografiert und dokumentiert – es gibt nur einen Menschen weltweit, ein Kollege aus Bayern, der mehr Kometen beobachtet hat als ich.

Was fasziniert Sie so besonders an Kometen?

Jäger: Man kann viel beobachten als Astronom. Es gibt Planeten, den Mond, Milchstraße, Gashaufen – alle diese Objekte haben gemein, dass sie sich nicht verändern. Kometen verändern ihr Aussehen manchmal innerhalb weniger Stunden, und das fand ich so spannend, genau diese Veränderungen zu dokumentieren. Ich versuche, immer mehrere Nächte hindurch einen Kometen zu beobachten, um die physikalische Veränderung an dessen Oberfläche zu erleben.

Sie haben in Ihrem Leben acht Kometen entdeckt. Sind Sie da ständig auf der Jagd?

Jäger: Ich beobachte vier bis fünf Tage pro Monat die Kometen. Die Entdeckungen sind Zufälle gewesen. Meine erste Kometen-Entdeckung war 1994 – die habe ich von einer Terrasse einer Wohnung in Perchtoldsdorf gemacht. Ich hatte einen technischen Relaunch meines Equipments, und die Entdeckung dieses Kometenfragments war ein glücklicher Zufall. Also nicht am Berg, nicht sehr dunkel, da in der Nähe von Wien, aber mit lichtstarker Ausrüstung. Die zweite Entdeckung war 1998 im Garten meiner Eltern im Wienerwald, und es war auch ein Zufallsprodukt. Ich habe einen Kometen fotografiert, und da war ein zweiter Komet auf diesem Foto drauf. Den habe ich entdeckt und er wurde nach mir benannt. Er heißt 290P/Jäger. Dann habe ich lange nichts mehr entdeckt und von 2020 bis vor Kurzem habe ich sechs neue Minikometen entdeckt. Das war jetzt ein Lauf.

Wann wird Ihr Komet 290P/Jäger wieder zu sehen sein?

Jäger: Mein Komet kommt immer wieder alle 15 Jahre. Einmal hab ich ihn wieder gesehen, das war 2014. Wenn alles klappt, werde ich ihn in sieben Jahren wieder sehen.

Können Sie denn das berechnen, wann genau er da ist?

Jäger: Das ist ein Teil meiner Arbeit. Die Positionsbestimmung der Kometen ist relevant. Man bestimmt eine ganz exakte Position und schickt die Daten an das Minor Planet Center. Dort werden alle Daten, die sie weltweit von Astronomen und Hobby-Astronomen erhalten, verarbeitet und Umlaufbahnen errechnet. Ich habe ein persönliches Arbeitsprogramm: Ich nehme mir fünf bis acht Kometen pro Nacht vor, die ich belichte. Und am nächsten Tag werte ich diese Ergebnisse aus und schicke diese Daten in die USA. Das ist Science, was ich da mache, ehrenamtlich, wie viele andere weltweit auch.

