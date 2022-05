Koordinierungsstelle Wald: Grenzen aufgezeigt

Werbung

„Aun jed’n Grenzstoa a feste Watschn, daun merkt si des da Bua“, so wurden angeblich früher die zukünftigen Erben beim jährlichen Rundgang auf die Grenzen des Grundbesitzes eingeschworen. Heute ist das natürlich ganz anders, aber Grenzen finden und festlegen, bereitet noch immer einige Schwierigkeiten.

Die Besucher des Vortrags „Grenzfindung im Wald“ von Dominik Mesner im Martinssaal haben nun einen großen Wissensvorsprung. In sehr launiger, praxisorientierter und mit vielen aktuellen Beispielen versehener Weise gab der erfahrene Referent sein Wissen weiter. „Bei der Grenzfindung und -festlegung sind immer mindestens zwei Personen beteiligt, die eine gemeinsame Lösung und Übereinstimmung finden müssen“, so der Geschäftsführer von Vermessung Schubert mit Sitz in St. Pölten.

Für manche Anwesende war es neu, dass die Katastermappen bereits 200 Jahre alt und relativ ungenau sind. Im Grundbuch sind zwar verschiedene Daten zum Grundstück verbindlich eingetragen, aber nicht der genaue Verlauf der Grenzen. Die Eintragung in den Grenzkataster ermöglicht eine rechtsverbindliche Sicherung des Grenzverlaufs. Dazu sind eine Einigung der Beteiligten, eine vertragliche Festlegung und die entsprechende Vermessung nötig. Damit kann eine „Wanderung“ von Grenzen unterbunden werden. Hilfe bei der Suche nach Nachbarn und bereits vorhandenen Unterlagen können Geometer, Grundbuch, Vermessungsamt, Niederösterreichatlas, Urkunden und vorhandene Markierungen geben.

Im weiteren Verlauf des von der Koordinierungsstelle Wald veranstalteten Seminars stellte Christine Gupta die Initiative „Wir schauen auf unsere Wälder“ vor. Waldbewirtschafter werden dabei angehalten, die Pflanzen und Tiere im Forst zu beobachten und die Ergebnisse aufzuzeichnen. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt.

Im Rahmen des von Lukas Hochwallner vorgestellten Projekts „connectforbio“ werden Trittsteinbiotope gesucht. Dabei handelt es sich um besondere Waldflächen in der Größe von 0,5 bis 1,5 ha, die gegen Entschädigung mindestens zehn Jahre lang außer Nutzung gestellt werden. Interessenten können sich bei der Koordinierungsstelle Wald melden.

Doris Maurer, die Geschäftsführerin des Waldviertler Kernlands, informierte zum Abschluss über das Projekt „Patenschaft Vielfalt“. Die Erhaltung von Bichl, Kobel und Feldrainen steht dabei im Mittelpunkt. Interessierte Personen können unter dem Motto „Die Welt, die deinen Namen trägt“ in Übereinstimmung mit dem Besitzer die Patenschaft über eines dieser Landschaftselemente übernehmen.

Als nächste Veranstaltung der Koordinierungsstelle Wald findet am Samstag, dem 28. Mai, von 9 bis 14 Uhr eine Exkursion in den Forstbetrieb des Stiftes Altenburg mit dem Thema „Waldumbau nach Fichtenausfall im Horner Becken“ statt.

