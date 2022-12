Martinsberg Stadl brannte komplett ab - Wohnhaus konnte gerettet werden

119 Frauen und Männer von 6 Feuerwehren verhinderten gestern in den Abend- und Nachtstunden das Übergreifen eines Stadlbrandes auf das angebaute Wohnhaus. Drei Landwirte halfen bei der Löschwasserversorgung mit Güllefässern aus. Das Haus stand zum Zeitpunkt des Brandes leer, so kam es zu keinen Verletzungen bei Mensch und Tier. Bis in die Nachtstunden mussten Glutnester gelöscht werden. Die Brandwache dauerte bis Mitternacht.