„Aus jedem Dorf a Hund“ war der Name des Programms, das Kabarettist Herbert Steinböck am 2. Oktober auf Einladung von Kultur in Martinsberg (KIM) präsentierte.

Der Künstler brachte einen Auszug aus seinen letzten Programmen, aktualisiert um einige Ereignisse aus dem letzten Jahr. Neben Corona, dem Flüchtlingsthema, dem Fußball in Österreich, der Namensgebung von Kindern der Stars und Tagebuchaufzeichnungen kamen auch der Urlaub all inklusive, der Bericht an eine Schweizer Unfallversicherung, Sinnsprüche und Gedanken zur passenden Musik bei Hochzeiten und Begräbnissen zur Sprache. „Wir sind froh, dass wir wieder ein abwechslungsreiches Programm anbieten können, auch wenn die Besucherzahl noch nicht das gewohnte Maß erreicht“, meinte Doris Schroll, die Obfrau von KIM. Dadurch, dass die 35 Mitglieder des Vereins alle ehrenamtlich und unentgeltlich arbeiten, hatte man zumindest keine großen finanziellen Sorgen. „Die im letzten Jahr verschobenen Auftritte werden nun der Reihe nach präsentiert, und dann kümmern wir uns mit dem Vorstand um ein neues Jahresprogramm“, so die Obfrau.

Karten für Heilbutt und Rosen am 6. November und Thomas Strobl am 22. Jänner können jetzt schon auf der Homepage reserviert werden.