Martinsberg Toter Wolf aufgefunden: Starb das Tier durch einen Verkehrsunfall?

Lesezeit: 2 Min DH Dieter Holzer

Dieser junge Wolf kam in der Gemeinde Martinsberg wahrscheinlich durch eine Kollision mit einem Fahrzeug ums Leben. Foto: privat

„Ein toter Wolf in der Gemeinde Martinsberg“ war die Meldung eines Jägers an Bezirksjägermeisterstellvertreter Willi Renner. Dieser ist damit betraut, sich für die Jägerschaft des Bezirks Zwettl um Angelegenheiten in Sachen Wolf zu kümmern.