Wiedereröffnung: Beste Qualität in Fleischbank

Die Fleischbank der GeRu HandelsgmbH im Gasthaus Rumpold wurde wieder eröffnet.

Vor zwei Jahren wurde sie wegen Umbaus geschlossen, dann kam Corona dazwischen. „Durch die wirtschaftlichen Umstände ist manches ins Stocken geraten“, erzählt Marianne Rumpold, und erwähnt: „Es soll Wirte und Endverbraucher ansprechen. Deshalb bieten wir einen Mix aus Großhandel, Selbstbedienung und Bedienung.“ In der Fleischbank sind also sowohl kleinere Verpackungen erhältlich als auch größere Einheiten, abgestimmt auf die Gastronomie. Neben dem Verkauf von Rind- und Schweinefleisch sowie Wurstwaren und Feinem aus der Küche, wie Fleisch- und Grammelknödel oder Gulasch, gibt es seit der Wiedereröffnung ein neues Zusatzangebot. So findet man nun auch Gewürze, Grillsaucen, Mehl, Nudeln, Knabbereien oder Weine im Laden.

Die GeRu HandelsgmbH versteht sich als Fachhandel für Steaks und Rindfleisch. „Wir verkaufen nur österreichisches Rindfleisch“, betont Rumpold. Das Fleisch stammt ausschließlich von österreichischen Kalbinnen, die die hohen Qualitätsansprüche des Unternehmens erfüllen, das 2022 ein Jubiläum feiert: Gernot Rumpold gründete die Firma 2002, nachdem in seiner Familie bereits Generationen davor in der Branche tätig waren. Seit 15 Jahren befindet man sich am Standort in Martinsberg. Von hier aus werden die Produkte in ganz Österreich verkauft und dabei hauptsächlich im Großhandel und der Spitzengastronomie abgesetzt. Zudem beträgt die Exportquote an die 50 Prozent.