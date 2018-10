Dem Leerstand geht’s an den Kragen! In den 14 Gemeinden der Kleinregion Waldviertler Kernland stehen derzeit über 300 Häuser leer. „Da müssen wir was tun, da können wir nicht mehr zuschauen“, so Robert Hafner, Obmann der Kleinregion Waldviertler Kernland.

Zusammenarbeit mit FH St. Pölten

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule St. Pölten werden nun Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Leerstandsreduktion durch Inklusion von Zuzüglern“ gemeinsam mit der Bevölkerung und dem Waldviertler Kernland erarbeitet und ab Frühling 2019 in den Gemeinden umgesetzt.

Bereits im Sommer wurden die aktuellen Leerstandsdaten in den Gemeinden erhoben sowie die Bevölkerungsentwicklung analysiert. Die Entwicklung ist besorgniserregend. „Wenn wir nichts tun, ist das Waldviertler Kernland in ca. 100 Jahren entvölkert“, zeichnet Projektleiterin Doris Maurer ein düsteres Szenario. Dieser Umstand ist aber nur auf die negative Geburtenbilanz zurückzuführen, nicht auf Abwanderung. Um dem Trend entgegenzuwirken, muss der Zuzug forciert werden.

Dazu fand am 27. September der erste Workshop mit Vertretern der Gemeinden und den Gemeinde-Scouts (freiwillige Personen aus der Region) statt. Nach einer Zusammenfassung der aktuellen Entwicklung präsentierten Michaela Moser und Florian Zahorka von der FH St. Pölten die geplanten Vorgehensweisen.

Interviews als erster Schritt

In einem ersten Schritt werden in allen 14 Gemeinden von den Gemeinde-Scouts Interviews mit unterschiedlichsten Personen geführt. Dabei werden positive Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke zum Gemeindeleben erhoben. Diese werden anonymisiert von der FH St. Pölten ausgewertet. Aus diesen werden dann Maßnahmen abgeleitet. Mehr dazu auf www.waldviertler-kernland.at