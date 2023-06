Kniffelige Aufgaben mussten gelöst werden

An der Mittelschule Schönbach wurde am 17. Mai die Mathematikolympiade des Bezirkes Zwettl ausgetragen.

Organisatorin Ulrike Hammerl und Schulleiterin Cornelia Renner durften dazu neben Schulqualitätsmanager Fritz Laschober, der die Eröffnung übernahm, die Schüler und Schülerinnen samt Lehrkräften von neun teilnehmenden Schulen (die Mittelschulen Allentsteig, Groß Gerungs, Langschlag, Martinsberg, Ottenschlag, Rappottenstein, Schönbach, Stift Zwettl sowie die SMS Zwettl) begrüßen.

Nach einer kurzen Einführung mussten sich die jeweils besten zwei Schüler der 4.Klassen kniffligen Aufgaben aus allen Themenbereichen der Mathematik stellen.

Die Lehrkräfte wurden in der Zwischenzeit durch die Schule geführt. Im Anschluss an den Bewerb gab es in der Schulküche deftige und süße Köstlichkeiten und Getränke, zubereitet von den Schülern der MS Schönbach. Während ein Lehrerinnen-Team die Auswertung übernahm, wurde die Klosterschulwerkstätte Schönbach besucht.

Bei der Siegerehrung, musikalisch umrahmt durch die 1. und 2. Klasse der MS Schönbach, konnte Bürgermeister Ewald Fröschl Jakob Holzinger (MS Rappottenstein) zum 1. Platz, Stefan Keinrath (MS Allentsteig) zum 2. Platz und Christoph Führer (MS Ottenschlag) zum 3. Platz und allen anderen Teilnehmern herzlich gratulieren. Im nächsten Schuljahr darf die Schule des Siegers, die MS Rappottenstein, die Mathematikolympiade ausrichten.