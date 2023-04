An Zwettls Schulen herrscht Zuversicht trotz Herausforderung

Die Maturazeit steht vor der Tür. In diesen Wochen finden an den höheren Schulen im Bezirk bereits erste Prüfungen statt. Waren diese zuletzt wegen der Pandemie stark reduziert, so soll heuer wieder alles wie vorher sein.

„Es ist nicht ganz so wie früher“, meint aber Gymnasiums-Direktor Wolfgang Steinbauer. Die Jahresnote werde auch heuer ins Maturazeugnis einfließen, wenn auch bei Weitem nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Den Schritt zurück zur Matura im vollen Umfang hält Steinbauer definitiv für den richtigen: „Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist. Wir waren das ganze Jahr über im Vollbetrieb und sind froh, wenn wieder eine gewisse Normalität einkehrt.“

Dass es für die Schüler der jetzigen 8. Klassen nicht einfach ist, sieht er aber auch ein. „Sie wurden sicher noch von den Lockdowns in Mitleidenschaft gezogen, hatten aber auch genug Vorteile dadurch, konnten etwa auch mit einem ‚Nicht genügend‘ aufsteigen“, meint der Gym-Direktor.

„Es ist nicht ganz so wie früher“, meint aber Gymnasiums-Direktor Wolfgang Steinbauer Foto: privat

Er vertraut auf die Leistungen der Schüler, die sich trotz der Herausforderung gut präsentieren. „Wir hatten bereits die vorwissenschaftlichen Arbeiten, können im Großen und Ganzen zufrieden sein.“ Auch die Jahresnoten seien nicht überproportional schlechter als in anderen Jahren.

Auch der Direktor der HLW/BASOP, Gerhard Schenk, begrüßt die Entscheidung: „Ich finde es vollkommen in Ordnung, da wir das ganze Schuljahr über ungestört arbeiten konnten. Es wird sicher eine machbare Sache für die Schüler“, betont er.Schenk sieht die Matura als wichtigen Ankerpunkt. „Für die Schüler der vergangenen Jahre, denen ein Teil der Arbeit erlassen wurde, ging emotional etwas verloren. Ihre Schulzeit klang einfach so aus.“ Eine große Abschlussprüfung gehöre einfach dazu.

Direktor der HLW/BASOP, Gerhard Schenk, begrüßt die Entscheidung. Foto: privat

„Aus meiner Sicht ist die Matura auch nicht der Zeitpunkt, den Schülern aufzuzeigen, was sie nicht können, sondern ihnen die Chance zu geben, zu zeigen, was sie können.“

„In den Corona-Jahren viel Stoff versäumt“

„Natürlich haben wir in den Corona-Jahren viel Stoff versäumt“, sagt eine Maturantin der BASOP Zwettl. Einiges sei dadurch nicht richtig gelernt worden, das selbstständige Lernen ersetze einfach nicht den Unterricht in der Schule. Trotzdem wurde der verpasste Stoff im letzten Jahr wiederholt, was doch eine gute Vorbereitung für die Matura biete.

In den Jahren des Distance Learnings sei nicht nur Lernstoff verloren gegangen, sondern auch Lernstrategien der Schüler. Das Lernen sei praktisch „verlernt“ worden. Das zeigt sich nun bei der Maturavorbereitung. „Viele der Maturanten haben spät angefangen zu lernen“, erklärt sie. „Ich finde es aber gut, dass die Jahresnoten weiter miteinbezogen werden.“ So sei die Matura keine Momentaufnahme. Die Schülerin blickt der Matura also optimistisch entgegen, und während es im Jahrgang 2023 klare Defizite gibt, glaubt sie, dass diese gut zu überwinden seien. Dass es keine Erleichterungen gibt, sieht sie als Chance. „Dann ist es wenigstens keine ‚geschenkte Matura‘“.

Auch Eltern begrüßen die Änderung. „Es ist gut und richtig, dass mit der Durchführung der Matura wie vor Pandemiezeiten wieder ein Stück ,Normalität‘ einkehrt“, meint Regina Müllner vom Schulgemeinschaftsausschuss der HLW/BASOP. Positiv sei, dass wie während der Pandemie die Jahresnote in die Beurteilung der Maturafächer einfließt, um ein gesamtes und nicht nur punktuelles Leistungsbild zu erhalten. „Zudem sollten positive Aspekte im schulischen Kontext der letzten drei Jahre nicht außer Acht gelassen werden: Schülerinnen und Schüler haben während der Zeit des Distance Learnings viele wichtige Kompetenzen in Bezug auf neue Lernformen und Lernorganisation erworben“, betont Müllner. Veränderungen brauche es auch im Hinblick auf KI & „ChatGPT“. „Schule und Ausbildung sollten sich diesen Themen nicht verschließen. Meiner Meinung nach ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, um Reformen – auch in Bezug auf die Abhaltung der Reifeprüfung – anzudenken.“

HAK-Direktorin findet beruhigende Worte

Beruhigend blickt HAK-Direktorin Martina Dorfinger der Matura entgegen: „Irgendwann muss man zur ‚normalen‘ Matura zurückkehren.“Die Lehrerkollegen stünden sehr dahinter, auf alle Schüler einzugehen und zu handeln, wo noch Handlungsbedarf bestehe. „Man muss aber auch dazusagen, dass bei uns trotz Homeschooling sehr viel passiert ist“, erklärt Dorfinger.

Beruhigend blickt HAK-Direktorin Martina Dorfinger der Matura entgegen. Foto: privat

Die Umstellung auf digitalen Unterricht sei in der technisch versierten Handelsakademie relativ problemlos gewesen. Insofern müsse man sich auch jetzt keine Sorgen machen. „Es geht nun in aller Ruhe zur Matura, und wir wollen die Schüler dafür auch zuversichtlich stimmen. Es sind ja alle vorbereitet, und es wird sicher alles gut gehen“, sagt die HAK-Direktorin.

