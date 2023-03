Grandioser Erfolg für Feuerwehr-Funker aus dem Bezirk Zwettl

Motiviert und gut ausgebildet machten sich die Anwärter auf das „NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen“ (kurz: FULA) auf zur Prüfung in das Feuerwehr- und Sicherheitszentrum nach Tulln. Unter der enormen Teilnehmerzahl von mehr als 650 befanden sich auch 19 Feuerwehrkameraden aus dem Abschnitt Groß Gerungs.

Äußerst erfreulich auch das Ergebnis: Die drei Teilnehmer Stefan Huber (FF Altmelon), Daniel Böhm-Gundacker (FF Kirchbach) und Sebastian Bauer (FF Kleinwetzles) erreichten mit 300 Punkten ein maximales Ergebnis und 5 weitere konnten sich in den Top-10-Rängen in der Bezirkswertung platzieren.

Das Team der Ausbildner mit Christoph Bretterbauer und Niklas Steindl sowie Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier gratulieren den erfolgreichen Funkern. Foto: FF, Huber Guenther

Das Training für den Bewerb startete bereits vor einigen Wochen unter der Leitung von Sachbearbeiter Christoph Bretterbauer. Das Team vermittelte den Anwärtern umfangreiches Wissen über Theorie und Praxis des Nachrichtendienstes in der Feuerwehr. Im Einsatzfall ist der Funk unverzichtbares Kommunikationsmittel der Blaulichtorganisationen.

Beim Bewerb in Tulln ging es dann um die versierte Handhabung des Funkgerätes und das korrekte Absetzen von Funkgesprächen. Beim Themengebiet „Lotsendienst“ mussten Wegbeschreibungen an die Gegenstelle übermittelt werden – das richtige Buchstabieren von ungewöhnlichen Straßennamen kann durchaus knifflig sein. Der Funker in der Einsatzleitung hat zudem auch Protokolle und Skizzen zum Verlauf eines Einsatzes anzufertigen, die der Dokumentation dienen.

