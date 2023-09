Vom Ackerbau zum Weinbau in Nondorf

Eigentlich stammen sie von einem Bio-Bauernhof ab, wo Getreide angebaut wird. Ihre Liebe zum Wein ließ sie aber zu Quereinsteigerinnen in Sachen Weinbau werden. Die eine, Nicole, ist Kellermeisterin, die andere, Sandra, ist für den Weinbau zuständig. „Unsere Heimat ist das mystische Waldviertel und unsere Weintrauben wachsen im wunderschönen Kamptal im Weingut Dobra-Stausee“, erklären die beiden. „Wein trinken muss Spaß machen und die Seele beflügeln. Kreative Kreationen, aus dem Leben gegriffen und in einer Weinflasche verewigt. Unsere Weine sind wie wir - einzigartig, frisch & charaktervoll.“

Bei Hochzeiten, Agapen, Firmenfesten, Weihnachtsfeiern, Events oder Geburtstagsrunden servieren sie, wenn man sie bucht, aus ihrer mobilen originellen Sprudelbar „mayersistas“-Sprudel (Frizzante, Pét Nat). Das Besondere an diesem Sprudel ist, dass es Waldvierteler Wein ist, gemacht von zwei Waldviertler Schwestern. Somit kann man seinem Fest eine Einzigartigkeit verleihen und es zu etwas Besonderes machen.

Die 29jährige Sandra wohnt im Nachbarort und bewirtschaftet auch weiterhin den elterlichen Bio-Bauernhof. Sie fährt vom Mähdrescher abwärts mit allem, was man auf einem Bauernhof braucht. Ausgebildet wurde sie an der HLW Horn (Tourismus) und an der BOKU (Bachelor of Science - Agrarwissenschaften). Wein verkosten, Rad fahren, Wandern, Essen und Kochen oder Lesen gehören zu ihren Hobbies. Schwester Nicole ist 34 Jahre alt und wohnt 20 km entfernt vom Betrieb. Ausbildung: HLW Horn, Betriebswirtschaftsbachelor FH Krems, Bachelor in Önologie und Weinbau an der BOKU, Bachelor in Ober St. Veit und Master Nutzpflanzenwissenschaften an der BOKU. Sie arbeitet als Lehrerin an der Weinbauschule Krems. Hobbys: Wein verkosten, Laufen, Weiterbildungen und Heurigenkultur genießen.

Bei der AWC Vienna haben die „mayersistas“ 2022 bereits eine Silbermedaille eingefahren. Die AWC Vienna ist die größte offizell anerkannte Weinbewertung der Welt. 11.342 Weine von 1.588 Produzenten aus 43 Ländern stellten sich 2022 dem Wettbewerb.