Das NÖ Medienzentrum (NÖ Media), das Niederösterreichs Pflichtschulen mit Bildungsmedien versorgt und sie in medienpädagogischer und technischer Hinsicht unterstützt, veranstaltet jedes zweite Jahr einen Medienwettbewerb für Schüler. Diesmal war die Aufgabe, ein Märchen aus einer Sammlung der Monarchie zu erzählen und die einzelnen Szenen mit gezeichneten Hintergründen und selbst erstellten Figuren darzustellen.

Die fotografierten Bilder und die Tonaufnahmen wurden mittels Videoschnittprogramm zu einem Film mit maximal vier Minuten zusammengefügt. Höhepunkt musste ein kurzer Stop Motion Clip bewertet. Im Bezirk Zwettl wurden 13 Beiträge eingereicht. Bei NÖ Media Wettbewerben gibt es zwei Teilnahme-Modalitäten: Kategorie A ohne Unterstützung von NÖ Media, Kategorie B mit technischer Unterstützung durch NÖ Media Mitarbeiter.

Viele vordere Plätze

Das erfreuliche Ergebnis: Sechs der 18 Preise – also ein Drittel – gingen an Schulen des Bezirkes Zwettl. In der Kategorie A2 (5. + 6. Schulstufe) siegte die NMS Zwettl mit dem Märchen „Die drei Dosen“ (bearbeitet von Ilse Nossal, Caroline Leutgeb und Thomas Wittmann).

Einen 3. Platz in dieser Kategorie erreichte die NMS Ottenschlag (Kreativgruppe, Betreuung: Gudrun Koller-Leeb) mit demselben Märchen – als einziger aller Märchenfilme in Mundart erzählt.

In der Kategorie B schafften vier Beiträge einen Podestplatz: Den Sieg in Kategorie B3 errang die ASO Zwettl mit „Winterkölbl“ (bearbeitet von Joanna Kienmeyer und Barbara Müller; NÖ Media Betreuung durch Thomas Göschl). Dazu gab es drei 2. Plätze, alle mit technischer Unterstützung durch Reinhard Hofbauer: Kategorie B1: 4. Klasse der VS Sallingberg mit „Die sieben Rehe“ (VD Elfriede Schierhuber) – nur ein Punkt hinter dem Sieger; Kategorie B2 (5. + 6. Schulstufe): NMS Schweiggers – „Der Wunderbaum“ (Marianne Haas, Carina Hofbauer, Philip Weinberger); Kategorie B3 (7. – 9. Schulstufe): NMS Ottenschlag – „Die Ziege und die Ameise“ (Klasse 3GM + Wahlpflichtfach Mediendesign; Renate Auer, Katharina Müllner, Reinhard Hofbauer). Die NMS Ottenschlag ist die einzige Schule in Niederösterreich mit zwei Preisen.

Persönliche Urkunden und Gutscheine

Knapp verpassten eine Top 3 Platzierung mit einem 4. Platz die VS Friedersbach (VD Monika Rauch, Claudia Bittermann) und die VS Langschlag (Heidrun Bolomsky – inklusive einem 6. Platz für einen weiteren Beitrag) sowie die NMS Schönbach (Gismar Glöckler) und die ASO Allentsteig (Brigitte Posch) mit einem 5. Platz. Einen der vorderen Plätze erreichten auch die 3. Klasse der VS Sallingberg (Silvia Rametsteiner) und die VS Kirchschlag (Renate Hofbauer, 1. + 2. Klasse).

Alle teilnehmenden Schüler und Lehrer erhielten eine persönliche Urkunde (mit Namen), die Schüler der Preisträger zusätzlich einen Gutschein über zehn Euro von Spar. Auch alle betreuenden Lehrer erhielten ein kleines Präsent. Für die Sieger-Schulen gab es eine Trickfilm-Box + Tablet dazu; für die 2. Plätze dasselbe Tablet und für die 3. Plätze eine Trickfilm-Werkstatt inklusive Anleitungs-Buch. Die Preise und Urkunden wurden überreicht von den NÖ Media Mitarbeitern Thomas Göschl und Reinhard Hofbauer.