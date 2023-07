2000 Besucher beim Beachfest in Schönbach

Für „Die Coolberger“, die am Freitag wegen eines Todesfalls verhindert waren, sprang kurzfristig die steirische Band „Echt Stark“ ein und begeisterte Jung und Alt. Nach dem Beachvolleyball-Turnier mit 12 Teams erreichte das Party-Wochenende am Samstagabend seinen Höhepunkt. Neun Busse brachten die unzähligen Jugendlichen als dem westlichen und südlichen Waldviertel sowie aus dem Mühlviertel zum Beachfest, wo „K’s Live“ im Festzelt und die DJs „MDP“ in der Party Arena für ausgelassene Stimmung sorgten. Der Frühschoppen am Sonntag mit etwa 600 Gästen wurde von der Musikkapelle Grafenschlag unter der Leitung von Kapellmeister Colin Tooke gestaltet. Danach fand noch ein Jux-Beachvolleyball-Turnier statt. Circa 100 Personen waren an den drei Tagen im Einsatz.