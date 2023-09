Arbeiten gestartet: Kindergarten Allentsteig bekommt Zubau

Der Umbau des Allentsteiger Kindergartens beginnt dieser Tage. Bis zum Schulstart im nächsten Jahr wird das Gebäude adaptiert und mit einem Zubau ausgestattet. „Die Baustelle wird gerade eingerichtet und kleiner Arbeiten wurden bereits erledigt“, erzählt Bürgermeister Jürgen Koppensteiner. In Summe 2,4 Millionen Euro werden in den Kindergarten investiert. Aktuell umfasst dieser drei Gruppen. Mit der Erweiterung soll Platz für eine weitere Gruppe sowie eine Tagesbetreuungsstätte geschaffen werden. Zudem erhält das gesamte Gebäude eine thermische Sanierung.

Die Kindergartengruppen ziehen nun für das gesamte Schuljahr 2023/24 in die Sonderschule um. Die Sonderschule wiederum kommt vorübergehend in der Volks- und Mittelschule unter. Die Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenhelferinnen verabschiedeten sich bereits vergangene Woche von ihrem „alten“ Kindergarten. Das Ersatzquartier in der Schule ist bereits eingerichtet, in diesem verbringen die Kinder das gesamte Kindergartenjahr 2023/2024. Die Rückkehr in einem Jahr würde man jedoch schon mit großer Freude erwarten.

„Jetzt liegt es an den Baufirmen, in einem Jahr alle Arbeiten fertigzustellen, damit das Gebäude rechtzeitig zum Schulstart im nächsten Jahr wieder bezogen werden kann“, sagt Bürgermeister Koppensteiner.