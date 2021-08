ÖVP-Bürgermeister Ewald Fröschl führte vor kurzem seine Amtskollegen des Schulverbandes Schönbach durch das Schulgebäude, wo sich Arnold Bauernfried, Roland Zimmer und Manfred Stauderer ein Bild über den Fortschritt der Sanierung der neuen Mittelschule in Schönbach machten.

Die Sanierung geht in mehreren Schritten voran, dabei werden in der ersten Phase das gesamte Dach, die Fenster und Außentüren erneuert. Hier wurden Aufträge im Wert von ungefähr 850.000 Euro an regionale Betriebe vergeben.

In den weiteren Schritten sind im Jahr 2022 die thermische Sanierung und die Außenfassade, 2023 die Haustechnik und der gesamte Innenbereich und zum Abschluss für 2024 die Generalsanierung des Turnsaales geplant. Ziel ist es, durch diese Investitionen die Neue Mittelschule attraktiver zu machen und den Schulstandort abzusichern.