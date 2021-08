Der nächste Meilenstein für Holz Hahn ist geschafft. Bei der Errichtung des neuen Bürogebäudes auf dem Firmenareal durfte die Dachgleiche gefeiert werden. Errichtet wird der rund 580 Quadratmeter umfassende Neubau durch Hartl Haus.

Besonders zügig ist man dabei unterwegs. Die ersten Arbeiten mit der Erstellung des Unterbaus begannen im Frühjahr. Mit Anfang August rückte das Team von Hartl Haus an und schaffte in nur zwei Wochen die Rohmontage bis hin zur Dachgleiche. Fertigstellung ist mit Mitte Dezember 2021 geplant.

Auf drei Geschossen sollen die neue Büroräume beherbergt werden. Die Anforderungen, ein funktionelles und modernes Gebäude zu schaffen, das Holz in den verschiedensten Bearbeitungszuständen zeigt, sind laut Hartl Haus voll erfüllt. Bereits jetzt zum Zeitpunkt der Dachgleiche ist vom verbauten Rohholz bis zu fertigen Pfosten-Riegelfassaden, die fertigt verglast auf die Baustelle geliefert wurden, die komplette Bandbreite erkennbar.

„Wir leben von und mit Holz. Das natürlichste war für uns, dass Holz die Hauptrolle in unserem Neubau spielt. Dass noch dazu Holz aus unserer eigenen Produktion für das Gebäude verwendet wurde, macht uns stolz und verbindet uns schon jetzt mit dem Neubau“, schildert Bauherr Georg Hahn emotional.

So wurden zum Beispiel Rundholzsäulen aus entrindeten Baumstämmen verwendet. Ebenso kommt die sägeraue Schalung im Außen- und Innenbereich direkt von Holz Hahn. „Uns war es wichtig, dass das neue Gebäude als markante Visitenkarte aus dem Sammelsurium von Werkshallen der unterschiedlichsten Bauepochen heraussticht. Das ist Architekt Horst Zauner mit seinem Entwurf perfekt gelungen“, erzählt Hahn.

Eine Partnerschaft regionaler Holzspezialisten

Holz Hahn und Hartl Haus verbindet seit vielen Jahren eine Partnerschaft. Die Fertighausherstellung bezieht bereits seit mehr als 15 Jahren das Rohmaterial für die Erstellung seiner Fertighäuser vom Rappottensteiner Holz-Spezialist. So bleibt das Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz von Holz Hahn im Zwettler Bezirk und wird im Echsenbacher Werk weiterverarbeitet.

„Wir zählen auf Regionalität und die Qualität von Waldviertler Produkten. Mit Holz Hahn haben wir seit vielen Jahren einen Partner, der unseren wichtigsten Rohstoff Holz in höchster Qualität liefert“, erklärt Baumeister Erwin Nechwatal von Hartl Haus. Aktuell beschäftigt Hartl Haus 320 Mitarbeiter.

Die Holz Hahn GmbH in Rappottenstein ist Spezialist in der Produktion von Bauholz, Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz. Das Familienunternehmen, das in dritter Generation von den Brüdern Günther, Georg und Gernot Hahn geführt wird, ist auf Wachstumskurs, wie das neue Gebäude zeigt.