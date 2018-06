Seinen 100. Geburtstag feierte das Lagerhaus Zwettl am 24. Juni. Zum Auftakt der Veranstaltung in der Eisenwelt feierten die rund 250 Besucher eine heilige Messe mit Abt des Stift Zwettl, Johannes Maria Szypulski.

Im Anschluss gab ein Imagefilm einen Überblick über die 100-jährige Erfolgsgeschichte.

Obmann Erich Fuchs begrüßte die Ehrengäste und verwies in seiner Eröffnungsrede auf die „guten Gene“ des Lagerhauses: Die Nähe zum Menschen, die Verwurzelung in der Region, die Struktur der Genossenschaft, die 1.000 fleißigen Mitarbeiter, die Anpassungsfähigkeit, wenn es um die Erschließung neuer Geschäftsfelder geht, die „beruhigende Immunabwehr“ durch hohe Eigenkapitalquote und Marktanteile, die Genussfähigkeit durch die drei neuen Genussläden, die Beziehungsfähigkeit zu den Partnern und der Zukunftsmut.

Moderatorin Sarah Tippl-Virk begrüßte für eine Interviewrunde Lagerhaus Ehrenobmann Emmerich Thaler, Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp, Bezirkshauptmann Michael Widermann, Bürgermeister Herbert Prinz und Lagerhaus Geschäftsführer Johann Bayr. Sie gaben einen Überblick über die wichtigsten Meilensteine der letzten 100 Jahre.

Neuer Onlineshop und drei Genussläden

Geschäftsführer Johann Bayr gab einen Einblick in aktuelle Entwicklungen. So soll in Kürze ein neuer Onlineshop zur Verfügung stehen. Er betonte den Neubau der Filiale Lichtenau und die neuen Genussläden in Zwettl, Groß Gerungs und Schweiggers. „Wir bleiben weiterhin am Ball“, versprach er.

Landesrat Ludwig Schleritzko unterstrich in seiner Festrede die Herausforderung des Fachkräftemangels: „Hier gilt es, gezielt in Aus- und Weiterbildung zu investieren.“

Raiffeisen Ware Austria AG-Generaldirektor Reinhard Wolf skizzierte die Entwicklung der genossenschaftlichen Idee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen von 1848. „Genossenschaft ist eine Wertegemeinschaft. Sie ist eine Brücke zwischen den Menschen in einer immer komplizierteren Welt.“

Im Anschluss an den Festakt lud das Lagerhaus Zwettl zu einem Buffet. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Zwettler Musikverein C. M. Ziehrer.