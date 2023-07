Aug' in Aug' mit den Störchen in Zwettl

Ihr ganzes Eheleben schon genießen Elfriede (82) und Gerhard Wolf (84) ihren Naturgarten mit Teich und sehr viel Grün in der Zwettler Innenstadt. Da gehört auch die Liebe zu Tieren in ihr Leben, so finden sich im Gartenteich Fische, Amphibien und alle Lebewesen, die halt so in einen Naturgarten gehören.

Besonderes Ereignis war es dann eben auch, wenn am Rauchfang der Bäckerei Fröschl in Sichtweite ein Storchenpaar seinen Horst gebaut und dort Junge aufgezogen hat. Besonders deshalb, weil das sehr selten vorgekommen ist. Die Tochter des Ehepaares Wolf, Corinna Lang, erinnert sich an Störche, die in den 1970ern am Rauchfang ihr Nest gebaut hatten. „Dann waren Jahrzehnte lang keine mehr da“, weiß sie.

So um die Jahrtausendwende sei es gewesen, dass ebenfalls wieder ein Storchenpaar den Sommer am Nachbar-Rauchfang in Zwettl verbracht habe. „Ich habe mit meinem Sohn Fabian darüber gesprochen, und er kann sich noch daran erinnern“, erzählt Corinna Lang.

Das nächste Mal hätte das Ehepaar Lang die Störche erst wieder im Jahr 2014 beobachten können, was ein Foto mit Datumseinblendung bestätigt, das Gerhard Wolf aus seinem Fotoalbum holt. „Ich hab ja auch einmal einen Storch im Garten gehabt. Am Bauch robbend, hab ich mich angeschlichen wie ein Indianer“, erzählt Gerhard Wolf lachend. Einige Fotos zeigt er von damals, die er vom Storch in seinem Garten gemacht hat, wenige Meter von ihm entfernt.

Im Frühling 2014 fotografierte Gerhard Wolf einen Storch in seinem Garten. Foto: Gerhard Wolf

Groß also war die Freude, als heuer im Frühling das Ehepaar Wolf wieder die Störche am Bäckerei-Rauchfang einen Horst bauen sah. Am 4. Mai haben sie das erste Foto gemacht. Am Muttertag hat dann die ganze Familie, die zusammengekommen war, das Storchenpaar beobachtet.

Was für ein Geklapper

Aktivitäten der Störche werden beobachtet

„Wir glauben, das Paar kam gleichzeitig an und hat begonnen, dort einen neuen Horst aufzubauen“, berichtet Gerhard Wolf. Seither freut sich das Paar von ihrer lauschigen, bewachsenen Laube aus über die Aktivitäten der Störche. „Wir glauben, dass sie Junge haben, weil immer einer von ihnen mit Futter kommt.“ Einmal habe der Storch einen riesigen Frosch gebracht und ins Nest geworfen, der andere Storch habe ihn zerteilt und gefüttert. Ein Kopferl eines Jungen hätten sie schon gesehen. Fotograf Claus Schindler ging im Auftrag der NÖN mit seiner Kamera auf Storchenjagd und bestätigt mit seinem Foto, dass ein Junges aktuell zu sehen ist. Ob die Störche auch wieder in den Wolf'schen Garten kommen werden? Die Wolfs lassen sich überraschen. Auch, ob es wieder viele Jahre dauern wird, bis wieder ein Storchenpaar in Nachbarschaft brüten wird.