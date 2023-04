Storch-Ankunft lässt auf Frühling hoffen

Auch wenn sich der Frühling über Ostern wettermäßig noch im Winterschlaf befunden hat, gab es in Sitzmanns einen besonderen Frühlingsgruß. Ein Storch machte in der Ortschaft einen Zwischenstopp und ließ sich dabei von Wolfgang Berger fotografieren. Wenn das nicht mal ein gutes Zeichen für einen baldigen Frühlingsbeginn auch temperaturmäßig ist.

Auch in Ottenschlag sind die Störche wieder eingetroffen. Bereits zum 16. Mal nistet ein Storchenpaar im Ort. In den ersten Jahren war der Horst am Rauchfang des Hauses Unterer Markt 16 aufgebaut. Seit einigen Jahren ist das Nest am hohen Schornstein der ehemaligen Fleischhauerei Höllmüller am Oberen Markt 9 zu bestaunen.

Foto: Wolfgang Berger

