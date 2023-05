In der Kapelle Heilige Corona in Groß Gerungs „Normalität“ gefeiert

Aufatmen heißt es für die Mitarbeiter des Herz-Kreislauf-Zentrums Groß Gerungs. Nach rund drei Jahren Corona-Pandemie ist nun die Masken-Pflicht gefallen. Mit der Feier einer Hl. Messe, welche durch Dompfarrer Josef Kowar zelebriert wurde, zeigt sich das Rehabilitationszentrum nun dankbar, die Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen überwunden zu haben.

Meilenstein zurück in die „Normalität“

Im Mai 2021, vor genau zwei Jahren, wurde die kleine Kapelle auf der Außenanlage eingeweiht. Die Kapelle, welche der Heiligen Corona gewidmet wurde, dient als Erinnerung an die herausfordernde Zeit der Pandemie. Sie ist aber auch ein Zeichen der Dankbarkeit, dass das Rehabilitationszentrum nach dem ersten Lockdown im Jahr 2020 wieder öffnen konnte. Die Hl. Messe symbolisiert nun gleich zwei wichtige Meilensteine – den Schritt zurück in Richtung „Normalität“ und das 40-jährige Jubiläum des Hauses, welches heuer gefeiert wird.

„Wir freuen uns sehr, dass es nun wieder möglich ist, Veranstaltungen in diesem Rahmen durchzuführen. So können wir unseren Mitarbeitern etwas zurückgeben und die Gemeinschaft fördern. Die Kapelle erinnert uns an die schwierige Zeit während der Pandemie, aus der wir nun gestärkt und voller Zuversicht hinausgehen“, sind sich Geschäftsführer Fritz Weber und Betriebsratsvorsitzender Thomas Prinz einig.

