Für die Gestaltung der Messe am 5. November haben sich die Altsängerknaben die Messe „Oeuvres Inèdites“ von J.-N. Lemmens ausgesucht. Der Gottesdienst, den Abt Johannes Maria Szypulski um 10.15 Uhr zelebrieren wird, steht im Gedenken an den verstorbenen Chorleiter Pater Stefan Holzhauser. An der Orgel spielt Gabi Kramer, es dirigiert Joachim Adolf.