Für Musikbegeisterte bildet die Militärmusik in St. Pölten eine tolle Möglichkeit, sich weiterzubilden. Diese Gelegenheit nutzt auch Elias Wagner aus Schönbach und erzählt von seinen Aufgaben.

„Ich habe viele Freunde, die schon bei der Militärmusik waren und es mir nahegelegt haben“, erzählt Elias Wagner, was ihn selbst dazu bewegte vorzuspielen. Die NÖ Militärmusik habe zudem einen guten Ruf und man lerne dort sehr viel dazu.

Das Vorspielen findet zumeist in den Semesterferien statt. Vorab erfährt man bereits, welche Stücke man vorbereiten sollte und erfahre danach relativ bald, ob man aufgenommen wird. Wagner erwähnt: „Für das nächste Jahr werden noch Leute gesucht, auch Damen und vor allem im Holzregister.“ Er empfehle jedem, vorzuspielen um die Zeit beim Bundesheer als Militärmusiker zu verbringen, „auch wenn jemand denkt nicht gut genug zu sein.“ Immerhin könne man alleine vom Vorspielen bereits einiges mitnehmen. Zu erwähnen ist zudem, dass man sich in der Militärmusik für 13 Monate verpflichten muss. Bei der Militärmusik spielt Wagner vor allem Tenorhorn, seltener auch Posaune. Mit der Volksschule startete auch seine musikalische Laufbahn, als er anfing, Tenorhorn zu lernen. Später legte er dafür die Musikabzeichen bis hin zu Gold ab. „Ich war auch einige Male beim Wettbewerb Prima la Musica“, berichtet Wagner. Später kam die Posaune hinzu, ebenfalls mit Abzeichen und Teilnahme am Musikwettbewerb. „In den letzten Jahren hatte ich nur mehr Privatunterricht und nun bin ich eben bei der Militärmusik“, sagt Wagner.

„Das Besondere bei der Militärmusik ist, dass man sein Hobby zum Beruf macht.“ Elias Wagner

Als Militärmusiker ist der Vormittag normalerweise mit Orchesterproben gefüllt. Trotz Corona wird gesamt geprobt, wobei man natürlich sehr auf den Abstand, wie auf regelmäßiges desinfizieren achte. „Am Nachmittag gibt es dann Registerproben, Theorie, Gehörbildung oder Stabführen“, erzählt Wagner. Hin und wieder sind auch Sporteinheiten angesetzt, die restliche Zeit steht den Musikern dafür zur Verfügung, selbst zu üben. „Das Besondere an der Militärmusik ist, dass man eigentlich sein Hobby zum Beruf macht“, meint der Musiker. Dass man unter Gleichgesinnten sei, die ein ebenso großes Interesse an Musik haben, schweiße zusammen.

Ein großes Highlight bildete für Wagner bisher die Ausmusterung der Offiziere in Wiener Neustadt. „Wir haben dort zwei Tage gespielt. Das war echt toll“, sagt er. Da aufgrund von Corona öffentliche Auftritte natürlich eher rar sind, beschränkten sich diese ansonsten hauptsächlich auf Angelobungen. Ein besonderes Erlebnis sei es aber auch gewesen, bei Aufnahmen für den Verlag dabei zu sein. Zudem zeigt sich Wagner vom Dirigierlehrgang C begeistert, etwas, zu dem man außerhalb der Militärmusik nicht so schnell komme. Die Hoffnung besteht, dass wieder mehr Konzerte gegeben werden können. „Es ist ein Frühlingskonzert geplant“, berichtet Wagner. Je nach geltenden Maßnahmen könnte das mit beschränkter Teilnehmerzahl oder per Livestream ablaufen.