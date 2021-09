Der Grundstein ist gelegt: Über die nächsten zwei Jahre soll auf 2.500 Quadratmetern zwischen Schloss und Kirche ein Gemeindezentrum entstehen, das es in sich hat.

Die Grundsteinlegung ,bei der zahlreiche Persönlichkeiten mit Rang und Namen eingeladen waren, wurde dabei zum „Volksfest ausgerufen“, wie es WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger verkündete.

Von ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger wurde das Millionenprojekt für seine Pionierarbeit gelobt: „Hier ist etwas ganz Besonderes passiert. Dieses Projekt ist genau das, was wir gerade brauchen.“ Das neue Gemeindezentrum würde zum Musterbeispiel für Ortskernbelebung und ein Zeichen gegen Abwanderung werden.

Bürgermeister: „Ein historischer Tag“

„Es ist ein historischer Tag für uns. Wir legen hier den Grundstein für einen lebendigen Ort“, erklärte ÖVP-Bürgermeister Karl Elsigan in seiner Eröffnungsrede. Für musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Schwarzenau. Kurz gab er einen Überblick über die Entstehung des Projektes Gemeindezentrums. So hätte alles vor drei Jahren seinen Anfang genommen, als ein neuer Nahversorger in der Planung lag. „Gleichzeitig machten wir uns auch Gedanken, was wir sonst noch in Zukunft brauchen würden“, schilderte Elsigan. Wohnen sei beispielsweise ebenfalls schon lange ein Thema gewesen oder auch die Frage nach Büros oder mehr Platz für die Verwaltung.

Die größte Frage hätte aber der Zukunft des Ortszentrums gegolten. „Aktuell haben wir einen Ortskern, der B2 heißt“, meinte Elsigan. Das bedeute auch, dass Schwarzenau ein richtiger Veranstaltungsort fehle. „Wir begannen daraufhin mit der Planung und mussten daraufhin auch noch mit dem Land NÖ klären, ob so ein Projekt überhaupt leistbar ist“, erzählte der Bürgermeister weiter. Stolze 5,5 Millionen Euro sind jetzt für das Projekt eingeräumt. Das gewählte Areal der Familie Hahnl zwischen Kirche und Schloss wurde schließlich im Sommer 2019 gekauft und für den Neubau geräumt.

Schwierigen Spagat geschafft

Die Aufgabe der Planung und Gestaltung des neuen Gebäudes war denkbar schwer. So soll der Spagat zwischen Tradition und Moderne geschafft werden. „Das neue Gemeindezentrum muss zwischen Schloss und Kirche passen, gleichzeitig aber auch etwas Modernes repräsentieren“, betonte Elsigan.

Eine eigene Bürgerinitiative wurde während der Planungsphase gegründet, die sich ebenfalls einbrachte. Interessenten haben vorab übrigens auch Möglichkeiten, sich bei der Gestaltung der Räumlichkeiten einzubringen.

Nachfrage bereits groß

Sowohl an Wohnungen als auch an Praxen im Gesundheitsbereich sei die Nachfrage laut Elsigan bereits groß. Daneben soll das Gemeindezentrum auch Nahversorger, Lokale, Büros sowie das Gemeindeamt beherbergen. Die Caritas soll ebenfalls im Gebäude einen Standort finden.

Für Veranstaltungen wird im ersten Stock ein 300 Quadratmeter großer Multifunktionssaal entstehen, der Vereinen, Firmen und privat genutzt werden kann. Besonders ist auch ein großflächiger Innenhof, der in zwei Richtungen hin offen ist. Gastronomie und Veranstaltungen sollen hier ein Zuhause finden.

Zehn Wohnungen geplant

Die zehn geplanten Wohnungen in der Größe von 45 bis 75 Quadratmetern sollen mit eigenen Pkw-Stellplätzen und Kellerabteilen vermietet werden. Mittels Aufzug wird auch auf Barrierefreiheit geachtet. Kontrollierte Wohnraumlüftungen sollen laut WAV wesentlich zur Senkung der Energiekosten beitragen. Eine Photovoltaikanlage am Gebäude ist auch geplant. Die Planung übernahm das Architekturbüro Gschwandtner. Hauptbaufirma ist die Swietelsky AG. Förderungen erhält das Projekt seitens des Landes im Zuge der Wohnbauförderung.

Auch WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger zeigte sich beeindruckt vom Vorhaben: „Es ist ein Projekt mit Pilotcharakter. Es freut mich besonders, an unserem Bürostandort Schwarzenau so ein Projekt auf die Beine stellen zu dürfen.“ So sei es gar ein „Motor für die Region“.

„Unser neuer Ortskern vereint viele Themen, wie Wohnen, Einkaufen, Gastronomie, Verwaltung und Vieles mehr“, betonte Elsigan.