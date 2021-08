Ein Großprojekt, wie man es in der Gemeinde bisher nicht oft hatte, geht in die heiße Phase. Mit dieser Woche wird die Baustelle des neuen Gemeindezentrums gegenüber dem Schloss Schwarzenau eingerichtet. Relativ zügig sollen auch gleich die ersten Arbeiten des Millionenprojektes beginnen. Für den 2. September ist bereits die Grundsteinlegung geplant, zu der auch Landesrat Martin Eichtinger erwartet wird.

Hauptbaufirma ist die Swietelsky AG. Insgesamt werden 5,5 Millionen Euro in das neue Gemeindezentrum investiert. „Es soll ein Musterbeispiel für Ortskerngestaltung werden“, meint Bürgermeister Karl Elsigan. Auf einer Gesamtfläche von 2.500 Quadratmetern ist ein Komplex geplant, der es in sich hat. Schwarzenau, dessen Ortskern sich bisher eher entlang der viel befahrenen Bundesstraße befand, soll sich nun auf einen Punkt konzentrieren. So soll das Gebäude eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten.

Multifunktionssaal wird Herzstück

Angefangen natürlich mit dem neuen Sitz des Gemeindeamtes, sind ein eigener Gastrobereich sowie ein Nahversorger geplant. Im Bürotrakt sollen verschiedene Start-Ups ihren Sitz finden. Auch eine Caritas-Sozialstation sowie mehrere Physiotherapeuten sind im Gespräch. Zudem entstehen auf dem Areal zehn neue Mietwohnungen.

Das Herzstück des neuen Gemeindezentrums wird allerdings ein 300 Quadratmeter großer Multifunktionssaal, der im ersten Stock entstehen soll. „Dieser wird von verschiedenen Vereinen und Firmen, aber auch für private Veranstaltungen genutzt werden können“, schildert Elsigan. Damit nicht genug, ist auch ein Innenhof im Bauplan verzeichnet. Dieser soll ebenfalls für Outdoor-Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Zugänglich soll das Gebäude von mehreren Seiten sein. So wird auch auf eine Verbindung zur Kirche geachtet.

Das alles ist natürlich noch Zukunftsmusik. Mit der planmäßigen Fertigstellung ist 2023 zu rechnen. Die Gemeinde ist aber jetzt schon fleißig auf der Suche nach Mietern und auch Mitgestaltern. Wer sich nämlich jetzt schon fix für den Einzug begeistern lassen kann, soll auch die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Gebäudes bekommen.