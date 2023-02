Ministerin Tanner dankte neun Rekruten für ihre Courage

Anfang Jänner befanden sich die jungen Männer auf dem Rückweg vom Heeresspital in die Liechtensteinkaserne in Allentsteig. Am Bahnhof Stockerau bemerkten sie, wie ein Zivilist aufgrund eines Schwächeanfalles kopfüber zwischen Bahnsteig und Waggon gekippt ist und eingeklemmt war. Die Rekruten unterstützten maßgeblich bei der Rettung des Verletzten.

„Mit dem Treugelöbnis übernehmen die Rekruten Verantwortung für sich und das Bundesheer. Sie stellen die Basis und den Nachwuchs unseres Heeres dar. Ich bin stolz auf unsere Soldaten, die couragiert geholfen haben“, betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei diesem Treffen.

