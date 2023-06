Missionarin in Peru Auf Heimaturlaub: Schwester Beneder hält Vorträge in Zwettl

Schwester Karina Beneder (Zweite hinten von links) war zu Gast in der Volksschule Zwettl-Hammerweg. Im Bild mit Klassenlehrerin der 3a Ingrid Leitgeb, Klassenlehrerin der 3b Silvia Sekyra, Religionslehrer Joachim Adolf, und Direktorin Heidi Rosenmayr sowie den Schülern Jonas Resch, Annika Bruckner, Jana Seemann, Florian Binder, Florian Huber, Jonas Falb, Vanessa Preißl (vorne). Foto: Volksschule Zwettl-Hammerweg

D ie Franziskaner-Schwester Karina Beneder wirkt als Missionarin in Peru (die NÖN berichtete). Jetzt kam sie wieder nach Zwettl und informiert über ihr Wirken als Missionarin in Peru. Am 17. Juni um 19 Uhr und am 18. Juni um 9 Uhr hält sie noch Vorträge in der Pfarrkirche Zwettl.

Schwester Beneder besuchte unter anderem am 7. Juni die Zwettler Volksschule. Sie erzählte den Schülern über ihre Arbeit in Peru. Dort ermöglichte sie mithilfe zahlreicher Sponsoren zum Beispiel die Errichtung einer Schule und unterstützte zuletzt die Opfer des Hochwassers im heurigen März. Außerdem bedankte sich die Ordensschwester für die Spende von 910 Euro, die ihr Schulleiterin Heidi Rosenmayr nach einer Benefizjause im Mai überweisen konnte. Paten gesucht In der Pfarrkirche Zwettl hält die beliebte Franziskaner-Schwester Vorträge und informiert auch über „ihre Schüler“, für die man Patenschaften übernehmen kann. Per Mail oder WhatsApp nimmt sie diese gerne an und informiert darüber (sr.karina@pnmszwettl.ac.at oder 0676826688233). Spendenmöglichkeit für die Arbeit von Sr. Karina: Kennwort Sr. Karina Beneder, IBAN AT54 3299 0000 0006 2158. Den nächsten Heimaturlaub wird Schwester Karina erst wieder 2025 antreten können.