Stift Zwettl: Aktion Agathabrot

Unter dem Zeichen „Brot teilen“ standen die Vorabendmesse am Samstag und der Missionssonntag am 13. Februar in Stift Zwettl. Die Missionsschwestern von hl. Petrus Claver vom Missionshaus „Maria Sorg“ in Bergheim bei Salzburg waren gekommen, um ihr Missionsprojekt, die Schulausspeisung einer Volksschule der Globalen Akademie im Unterbezirk Kasarani in Nairobi, vorzustellen und um Unterstützung zu ersuchen. Die Schwestern bedankten sich bei der Leiterin des Arbeitskreises Caritas Soziales, Johanna Grünstäudl, und ihrem Team für die wiederholten Einladungen, für das selbst gebackene Agathabrot, dankten für die Spenden und baten auch um das Gebet. Die Messen wurden von Abt Johannes Maria Szypulski und Pater Gregor Bichl zelebriert.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden