Feuerwehr Kleinweißenbach feierte 75-jähriges Bestehen

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinweißenbach lud zum 75-jährigen Bestehen und zur Segnung der neuen Tragkraftspritze.

Begonnen wurde mit einer Festmesse, zelebriert von Pfarrer Roman Sinnhuber, musikalisch umrahmt von der Musikkapelle „Heimatklänge“ Großgöttfritz unter der Leitung von Regina Kolm. Beim anschließenden Festakt konnte Feuerwehrkommandant Alexander Scharf zahlreiche Ehrengäste, Patinnen, Ehrenmitglieder, Kameraden der Feuerwehren des Abschnittes und der Umgebung und viele Besucher begrüßen.

Er dokumentierte den Werdegang der Feuerwehr Kleinweißenbach und hob insbesondere die vergangenen sechs Jahre hervor, in denen es rund um das Feuerwehrhaus viel zu tun gab. So wurde eine Zentralheizung installiert, der Mannschaftsraum renoviert, ein Parkplatz samt Außengestaltung angelegt und eine neue Fassade angebracht. Auch an eine Blackout-Sicherheit wurde gedacht, im Falle eines längeren Stromausfalles kann das Feuerwehrhaus auf Notstrom umgestellt werden.

Im Vorjahr wurde eine neue Tragkraftspritze der Marke Rosenbauer FOX 4 erworben, die bei dieser Veranstaltung gesegnet wurde. Als Patin fungierte Anita Zeller. „Wir sind am neuesten Stand der Technik und können einen wesentlichen Beitrag zur Einsatzbereitschaft liefern“, betonte Kommandant Scharf. Erfreulich ist auch, dass die Zahl der Mitglieder vor allem bei den Jugendlichen zugenommen hat.

Abschnittskommandant-Stellvertreter Benedikt Strasser meinte, dass nach zwei Jahren Corona die Feuerwehren und Bevölkerung froh seien, dass wieder Feste veranstaltet werden können. Hier wurden in den letzten Jahren unzählige Arbeitsstunden ins Feuerwehrhaus und die Außenanlagen investiert, und man legt auch viel Wert auf das historische Fahrzeug, den Opel-Blitz, der bei Oldtimerfahrten verwendet wird. Abschließend bedankte sich der Kommandant bei all jenen, die im Laufe der letzten 75 Jahre die Feuerwehr zu dem gemacht haben, was sie heute ist.

