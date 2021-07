Die Mofalenkerin war am 6. Juli gegen 17.15 Uhr in der Gerungser Straße stadtauswärts unterwegs. Laut Polizei kam sie beim Busbahnhof zu weit an den rechten Fahrbahnrand, touchierte mit der Randsteinkante und stürzte.

Passanten und Verkehrsteilnehmer leisteten der Verletzten sofort Erste-Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Nach der Versorgung der Zwettlerin durch den Notarzt wurde sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.